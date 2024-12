Lavoro ma anche vita privata e amore: Michelle Hunziker si racconta a 360° svelando cosa sta cercando in un uomo.

Dopo aver vissuto gli ultimi anni un po’ tribolati in chiave sentimentale, Michelle Hunziker è di nuovo alla ricerca dell’amore. La showgirl svizzera si è raccontata nel corso di un’intervista al settimanale Der Spiegel nella quale ha raccontato di cosa abbia desiderio adesso, ovvero una persona al suo fianco che sappia darle serenità e una sorta di “protezione”, un po’ come accade a sua figlia Aurora con Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker e l’amore

La bella Michelle Hunziker ha raccontato al Der Spiegel di volersi sentire donna: “Sì, voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica”, ha precisato la svizzera.

Eros Ramazzotti Michelle Hunziker

In questo senso, però, la ricerca del giusto compagno non è semplice: “Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età”, ha ammesso la showgirl.

“Amare significa condividere il tempo che si ha, e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile”.

Il rapporto con Eros Ramazzotti

Se si parla di amore e di sentimenti, inevitabile fare uno step indietro sul rapporto con gli ex. In questa ottica, spiccano le parole su Eros Ramazzotti.

“Lui c’è sempre per me. E io ci sarò sempre per lui. È come un fratello per me. Forse Aurora non lo sa, ma tra noi c’è un legame speciale”, ha detto la Hunziker precisando che non sia in corso un ritorno di fiamma. “A volte è incredibile: quando non ci sentiamo per un po’ e magari non sto bene, mi arriva un suo messaggio, ‘Ciao, come stai?'”.