“Sonia Bruganelli come Fedez”: arriva la risposta dopo le accuse

Un paragone davvero particolare è stato fatto via social tra Sonia Bruganelli e Fedez. La donna ha risposto a tono.

La separazione con Paolo Bonolis, ma anche la storia con Angelo Madonia e le polemiche successive per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Non è stato certo un anno facile per Sonia Bruganelli che, stando a qualche indiscrezione, per compensare ad un presunto “calo social” avrebbe fatto “come Fedez“, ossia avrebbe comprato dei seguaci. Al netto dell’accusa, la donna ha voluto replicare con forza e con ironia…

Sonia Bruganelli paragonata a Fedez

“Come Fedez“, almeno questa è l’accusa lanciata verso Sonia Bruganelli a proposito di un presunto affair relativo all’acquisto di seguaci su Instagram. Tutto è partito da un botta e risposta tra L’Investigatore Social Alessandro Rosica, esperto di gossip, e una persona che gli aveva commentato una storia sull’argomento.

Sonia Bruganelli

Nella storia Instagram, si vede appunto un riferimento al fatto che la Bruganelli avrebbe perso tantissimi seguaci ma avrebbe provveduto a rimpolpare tutto “comprandoseli“.

Al commento di un utente, L’Investigatore Social ha quindi fatto il paragone: “Fa come Fedez. Su questo sono identici. I like di entrambi sono più della metà finiti. Dai commenti si vede la verità”.

La replica

Ma proprio questo scambio di vedute tra un utente e Rosica non sembra essere passato inosservato alla diretta interessata. La Bruganelli, infatti, pubblicato quello botta e risposta de L’Investigatore Social, ha voluto replicare dando un segnale di forza ma anche di grande ironia.

“Per cui io che giuro non ho comprato followers, sto davvero sul ca**o a così tanta gente!“, ha replicato la donna. Staremo a vedere se a questa vicenda faranno seguito ulteriori risposte da parte dei diretti interessati. Magari, per esempio, proprio da Fedez che è stato chiamato in causa in questo particolare “confronto”.