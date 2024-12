Federica Pellegrini si concede uno sfogo contro Angelo Madonia: il racconto della discussione e la rottura definitiva.

Ha fatto molto discutere l’uscita da Ballando con le stelle di Angelo Madonia, e in molti hanno voluto dire la loro. Ma, invece, come l’ha presa la sua compagna di ballo Federica Pellegrini? Durante l’ultima puntata di Domenica In, la campionessa di nuoto ha affrontato il discorso con Mara Venier e si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

Nel corso dell’intervista, Federica non ha esitato a lanciare persino qualche frecciatina nei confronti di Madonia. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Federica Pellegrini: il rapporto con Angelo Madonia

Federica ha descritto il suo cammino nel programma come un “Percorso accidentato e doloroso“. Ha, inoltre, rivelato che la sua esperienza non è stata priva di difficoltà, soprattutto a causa dell’assenza di supporto da parte di Angelo Madonia.

Le sue parole, infatti, sembrano puntare il dito contro l’ex maestro per non essere stato presente quando le cose si sono complicate.

Angelo Madonia

Durante l’intervista, Federica Pellegrini ha anche parlato dell’incidente che ha coinvolto Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli: “C’è stato un po’ di disagio con Madonia, c’è stata una discussione in cui non c’entravo nulla. Della discussione a me ha toccato poco. Quella di Selvaggia io l’ho presa come una battuta. lo a casa ho un marito e una figlia di 11 mesi. Forse quella più offesa avrei dovuto essere io. Ma era una battuta per rompere il ghiaccio tra loro due, tra Angelo e Selvaggia intendo. La cosa che più mi ha fatto male di quella storia è quando Angelo ha detto “Non è la mia competizione“”.

La reazione di Federica Pellegrini

Quella frase uscita dalle labbra di Madonia hanno profondamente ferito la campionessa, che ha dichiarato: “Mi sono chiesta ‘Cosa ci sto a fare qui?’ Sì è un gioco, ci divertiamo, ma anche una competizione. Quando ha detto quella cosa davanti alla giuria mi sono sentita sola, ho pensato ‘abbiamo passato due mesi a fare cosa?’. Quello mi ha fatto male“.

Infine, Federica ha svelato che, dopo la discussione, si aspettava che Angelo si avvicinasse per chiarire, ma ciò non è avvenuto. La situazione ha portato alla decisione di Madonia di abbandonare il programma, un fatto che ha segnato la conclusione di una collaborazione che, secondo Federica, non aveva mai realmente preso piede.