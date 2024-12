“Si commenta da sola”: drastica decisione di Laura Freddi su Sonia Bruganelli

Ancora scintille a distanza tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli tra cui il rapporto sembra essersi definitivamente rovinato.

Una decisione inattesa da parte di Laura Freddi che riguarda da vicino anche Sonia Bruganelli. Le due donne sembravano aver trovato una sorta di amicizia ma di recente, anche a seguito della partecipazione a Ballando con le Stelle, le cose sono cambiate. In questo senso, la Freddi è tornata a parlare della amica-nemica a ‘La Volta Buona’ dopo che la bella Sonia l’ha colpita durante la recente intervista a Belve.

Laura Freddi replica a Sonia Bruganelli

Intervenuta nel salotto di Rai 1 con Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, Laura Freddi è tornata a parlare del suo rapporto con Sonia Bruganelli e delle recenti frecciate che sono intercorse tra loro.

Nello specifico, la Freddi ha fatto riferimento all’intervista della ex moglie di Paolo Bonolis a Belve.

Laura Freddi

“A me il giorno dopo mi è esploso il telefono per fare interviste”, ha raccontato la Freddi a ‘La Volta Buona‘. “Mi ha chiamato la Rai e mi chiamato anche Parpiglia, che ringrazio. Mi hanno detto di rispondere, ma che devo dire? Non parlerò più della signora Bruganelli perché si commenta da sola. Ringrazio il web per l’affetto”.

La drastica decisione

La bella Laura ha poi proseguito ribadendo la sua importante e drastica scelta: “Io ho sempre dato importanza all’aspetto umano. Non parlerò di questa signora e non voglio perdere il suo posto negli altri programmi. Voglio rimanere una persona mite e non parlerò più di lei e si commenta da sola”.

Tra gli altri interventi a ‘La Volta Buona’, va detto, presente in studio anche Rosanna Lambertucci che ha preso le difese della Freddi: “Mi fa strano perché lei ha sempre parlato bene di Sonia, ne sono stupita sinceramente…”.

Chissà se la Bruganelli vorrà dire, ancora, la sua su questo rapporto odi et amo con la Freddi…