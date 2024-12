Uomini e Donne, spunta il retroscena sulla scelta di Martina De Ioannon

Potrebbero esserci presto novità sul trono di Uomini e Donne di Martina De Ioannon. La ragazza sembra essere pronta alla scelta.

La scelta di Martina De Ioannon è ormai imminente. Arriva il retroscena sulle prossime puntate di Uomini e Donne che vedranno protagonista la giovane tronista e i suoi corteggiatori. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che la ragazza sia prossima a dichiararsi ad uno tra Ciro e Gianmarco. In questo senso, ecco l’anticipazione su cosa potrebbe accadere nelle registrazioni di questa settimana.

Martina De Ioannon, la scelta a Uomini e Donne: il retroscena

Stando alle indiscrezioni che filtrano in queste ore, la tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon è prossima a fare la sua scelta. La conferma sarebbe arrivata da Lorenzo Pugnaloni, sempre molto informato su i programmi tv.

Maria De Filippi

La registrazione della puntata che dovrebbe essere fatta mercoledì dovrebbe durare di meno del solito. In questa ottica, la ragione è legata appunto alla scelta della tronista.

Martina dovrebbe prendere la sua decisione tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Soprattutto alla luce di tutto quello che è successo nei giorni scorsi con l’altra tronista, Francesca, che invece ha avuto un brusco stop della sua esperienza.

La scelta tra Ciro e Gianmarco

Ma chi sceglierà Martina tra Ciro e Gianmarco? Difficile da dire, adesso, ma Ciro ha dichiarato di essere geloso e di non riuscire a sopportare che la giovane baci un altro tanto. Una possibile svolta potrebbe essere andata in scena qualche giorno fa quando, stando alle anticipazioni, Martina avrebbe raggiunto Ciro a Torre Annunziata. Pare che i due stessero facendo un’esterna sulla panchina. Per i fan del dating show di Maria De Filippi, potrebbe essere lui la scelta anche, se ovviamente, fino alle prossime registrazioni non ne si potrà avere la certezza. A questo punto non resta che vedere cosa accadrà.