Michelle Hunziker, la bellissima dedica alla mamma Ineke

Una dedica tanto semplice quanto intensa: Michelle Hunziker ha stupito tutti con un messaggio per sua madre Ineke.

Michelle Hunziker ha emozionato i suoi follower in queste ore con una dolce dedica alla madre Ineke, pubblicata su Instagram. La showgirl svizzera ha condiviso una storia che immortala un momento intimo e pieno di affetto che, ormai, ai giorni nostri viene spesso sottovalutato: un abbraccio sincero tra madre e figlia. Un messaggio davvero bello che la donna ha scelto di accompagnare ad una frase che ha toccato il cuore di molti.

La dedica di Michelle Hunziker alla madre

Come detto, Michelle Hunziker ha emozionato tutti con una storia social che immortala un momento intimo e pieno di affetto: un abbraccio sincero tra madre e figlia. Ad accompagnare l’immagine con la signora Ineke, anche una frase che ha toccato il cuore di molti: “Abbracciamoli finché possiamo, ci hanno donato la vita”.

Michelle Hunziker

Per la conduttrice si è trattato di un messaggio semplice, ma profondo, che ha sottolineato l’importanza dei legami familiari e, di fatto, invitato tutti a non dare per scontato il tempo trascorso con i propri cari. Ineke, figura fondamentale nella vita di Michelle, è sempre stata una presenza forte e amorevole per la showgirl, anche nei momenti di maggiore difficoltà della biondissima conduttrice.

Il rapporto con la signora Ineke

In passato, infatti, era stata la stessa Michelle a raccontare come la signora Ineke era stata fondamentale soprattutto quando la svizzera era riuscita ad uscire dal periodo buio della setta: “Quando sono uscita da quella dipendenza, ritrovarla è stato come rinascere”.

La dedica fatta in queste ore dalla bella Michelle è arrivata in un momento particolare per la conduttrice che da settimane si è fatta vedere sempre più vicina ai temi della famiglia e dei valori autentici.

Il messaggio della showgirl, indubbiamente, non è passato inosservato e ha fatto riflettere molti sull’importanza di apprezzare e celebrare chi ci ha donato la vita.