“Mi ha messo la mano sul…”: caos in studio a Uomini e Donne

Scambio di vedute non affatto sereno a Uomini e Donne per quanto concerne il trono over. Brutto episodio tra cavaliere e dama.

Caos e parole grosse a Uomini e Donne con il trono over che si è preso la scena per un’accesa discussione avvenuta tra Gloria e Maurizio. I due hanno interrotto la loro frequentazione ma, a quanto pare, è rimasto del forte astio che ha portato dama e cavaliere a dirsene di ogni colore a centro studio provocando forti reazioni tra i presenti e sui social.

Uomini e Donne, discussione tra Gloria e Maurizio

Nel corso della puntata andata in onda oggi su Canale 5 di Uomini e Donne, nel trono over sono state vere e proprie scintille tra Gloria e Maurizio.

I due hanno fermato la loro conoscenza ma non hanno nascosto una certa amarezza reciproca.

Maria De Filippi

“Sei un attore da circo”, e ancora: “Abbiamo avuto dei momenti importanti, tre settimane di frequentazione”, hanno iniziato a dirsi i due visibilmente irritati per come sia andata la loro conoscenza.

Poi, la situazione è decisamente degenerata per colpa di una affermazione di Maurizio che ha scandalizzato i presenti e non solo.

“Se vuoi ti dico tutta la verità!” La discussione tra Gloria e Maurizio si accende… #UominieDonne pic.twitter.com/KeSWMSExz5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 16, 2024

“Mi ha messo la mano…”

Il cavaliere, infatti, ha detto: “Tu ti sei messa sulle mie ginocchia e mi hai messo le mani sul bendidìo“, con il chiaro riferimento alle sue parti intime. Tali parole hanno mandato su tutte le furie la dama che si è alzata e ha iniziato ad urlargli contro. “Sei stato tu, sei stato tu. Non farmi parlare…”, ha detto la donna.

Alla fine, con grande stile, a chiudere in parte la vicenda tra la dama e il cavaliere ci ha pensato Maria De Filippi che con ironia ha terminato: “Se ha chiuso vuol dire che tutto questo bendidìo non c’era”. Immediate le reazioni anche sui social dove in tanti sono rimasti allibiti per le parole dell’uomo sottolineando anche il grande self control della dama.