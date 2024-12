“Si sono lasciati”: amore al capolinea tra Shaila e Lorenzo

Momento di tensione e confronto al GF tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La relazione tra i due sembra essere giunta alla fine.

Sembra essere finita la storia d’amore nata al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tra i due, infatti, è andato in scena un confronto molto acceso che ha portato a pesanti conseguenze. Almeno così sembra. I giovani, infatti, si sarebbero lasciati spiegando di aver capito di essere differenti, caratterialmente e non solo.

GF, storia finita tra Shaila e Lorenzo?

In queste ore, come detto, al Grande Fratello è andato in scena un duro confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che sembra aver messo la parola fine alla loro relazione.

In particolare è stato Lorenzo a parlare per primo: “Io credo che tu non mi stia apprezzando, tu stai avendo un momento di debolezza? Ci sono anch’io che sto male da giorni, Shaila siamo diversi, io non ti rispondo mai male, tu mi rispondi male e pretendi che in quel momento venga da te”, ha detto il ragazzo.

Grande Fratello logo

Dal canto suo, Shaila ha replicato: “Io mi ritiro, non ce la faccio a combattere, mi ritrovo ad aspettare qualcuno che non vuole mettere il suo ego da parte”. E ancora: “Forse non sono la persona giusta, non siamo fatti per stare insieme”, ha terminato la gieffina che poi si è confidata anche con qualche altra collega della Casa.

Le reazioni dei fan

Le vicende tra la Gatta e Spolverato sono subito diventate argomento per i telespettatori e utenti del web. In molti sono rimasti colpiti dal confronto e già ipotizzano nomination e “vendette”.

“Alla fine si sono lasciati, ma era inevitabile, troppo diversi”, ha commentato uno. In un altro post, invece, si legge: “Lorenzo per il nulla decide di mollare Shaila senza neanche parlarle e mettendole ora tutti i regali nell’armadio.. nel mentre lei potrebbe uscire stasera.. se stasera in studio riescono ancora a difendere questo ragazzino faccio la pazza!!”.

Lorenzo per il nulla decide di mollare Shaila senza neanche parlarle e mettendole ora tutti i regali nell'armadio..nel mentre lei potrebbe uscire stasera..se stasera in studio riescono ancora a difendere questo ragazzino faccio la pazza!! #grandefratello #shailenzo — KarmaDocet (@KarmaDocet) December 16, 2024

shaila ha detto che lorenzo le ha rimesso nell’armadio tutti i suoi regali e che stasera mette le cose in chiaro, per lei è finita una persona cosi non la vuole💀#shailenzo — 🩶f (@machevoitu) December 16, 2024