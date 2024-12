Ilary Blasi sbarca su TikTok e, con la sua ironia, conquista i fan con la sua presentazione: “Posso far vedere cose zozze, sti ca**i”.

Ilary Blasi ha ufficialmente fatto il suo ingresso su TikTok. Con il suo inconfondibile stile ironico e spigliato, il primo video pubblicato sul nuovo account ha fatto subito il giro del web. Ma non è passato inosservato ciò che, con ironia, ha detto la conduttrice durante il video. Scopriamo tutti i dettagli.

Le reazioni dei fan al video di Ilary Blasi

Pubblicato il 16 dicembre, il video ha raccolto quasi 400.000 visualizzazioni in sole due ore, e questo dimostra ancora una volta quanto il pubblico fosse in attesa di vedere la showgirl anche sulla popolare piattaforma cinese.

Con indosso un semplice maglione marrone a collo alto, capelli sciolti e un trucco minimal, Ilary si rivolge direttamente alla fotocamera dicendo: “Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa… ok, da oggi sono su TikTok“. A chi potrebbe pensare “sti ca**i”, Blasi risponde con un sorriso e aggiunge: “Vi posso far vedere cose zozze, cose simpatiche… non lo so, scrivete“.

Il debutto di Ilary Blasi ha generato una pioggia di commenti da parte dei fan. In meno di due ore, il post ha superato gli 800 commenti, con suggerimenti su contenuti futuri e messaggi di affetto.

Cosa pubblicherà Ilary Blasi su TikTok

Quali saranno i contenuti che pubblicherà la conduttrice sulla nota piattaforma?

L’approdo di Ilary Blasi su TikTok non sembra essere casuale. La conduttrice è infatti protagonista della seconda stagione della serie Netflix “Unica”, la cui uscita è imminente.

Questa nuova avventura social potrebbe rappresentare un’ulteriore occasione per avvicinarsi al pubblico più giovane e consolidare il suo rapporto con i fan. Non resta che attendere per scoprire quali contenuti sceglierà di condividere la conduttrice con i suoi fan.