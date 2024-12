Il collaboratore di Guillermo Mariotto rivela a chi era riferita la misteriosa frase udita durante l’ultima puntata di Ballando.

Guillermo Mariotto rimane al centro della bufera mediatica dopo gli ultimi avvenimenti di Ballando con le stelle. Il noto stilista e giudice del programma di Milly Carlucci ha fatto un altro scivolone proprio durante l’ultima puntata dello show. Infatti, una frase pronunciata dietro le quinte ha creato un vero e proprio giallo, spingendo Striscia la Notizia a indagare con l’inviato Valerio Staffelli.

“Sta figlia de na mi****ta” si sente dal microfono di Mariotto, rimasto aperto per errore. Questa frase ha scatenato domande sul destinatario e sul contesto. Dopo giorni di supposizioni, Gabriele Parpiglia ha fatto chiarezza durante la sua trasmissione radiofonica 100×100 Parpiglia. Scopriamo tutti i dettagli.

Guillermo Mariotto: il collaboratore rivela la verità

Secondo quanto riportato da Parpiglia, un collaboratore di Guillermo Mariotto ha svelato la verità: la frase incriminata non era diretta a nessuno presente nello studio, ma a un’imprevista “ospite” delle quinte. Lo stilista, infatti, si sarebbe lamentato per una zanzara che lo aveva punto durante il suo ingresso in scena.

Qui il video mandato in onda da Striscia la Notizia.

“Per rivolgersi a Mariotto bisogna passare dall’ufficio stampa” ha dichiarato il collaboratore, che ha poi aggiunto: “La frase? Era riferito a una zanzara, nel retro delle quinte di solito è pieno di zanzare che l’hanno punto“.

Il Tapiro d’Oro mancato e le reazioni del pubblico

Nonostante il tentativo di Striscia la Notizia di consegnare il Tapiro d’Oro, Guillermo Mariotto ha preferito non rilasciare commenti ufficiali, e si è sottratto alle domande di Staffelli. Questo silenzio ha alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico, che si divide tra chi crede alla versione della “zanzara” e chi ritiene ci sia qualcosa di più dietro la frase misteriosa.

Al momento, Mariotto ha scelto di non approfondire ulteriormente l’accaduto. Tuttavia, non è da escludere che emergano ulteriori sviluppi nelle prossime puntate di Ballando con le Stelle o nei servizi satirici di Striscia.