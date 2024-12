Volano pesanti accuse durante l’ultima puntata del Grande Fratello: “Mi sono sentita violata”, lo sfogo dell’inquilina.

Il Grande Fratello non smette mai di stupire con i continui colpi di scena, che non sono mancati neanche durante la puntata del 16 dicembre. Nell’ultima puntata del reality, infatti, l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma ha accusato il coinquilino Emanuele Fiori di un comportamento irrispettoso. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello: l’episodio finisce sotto i riflettori

L’episodio incriminato risale a qualche giorno fa, quando Fiori si è infilato nel letto della ragazza senza consenso, tentando di farle il solletico. Un gesto che, seppur definito come “scherzoso” dal diretto interessato, ha profondamente turbato Zeudi.

“Mi sono sentita un po’ sola, non c’è stata solidarietà da parte degli uomini. Ho sempre detto che mi ha violata e non violentata, io non danneggio così un’altra persona” ha detto Zeudi.

Zeudi Di Palma

Durante il confronto in diretta, Emanuele ha provato a giustificarsi, sostenendo di non aver compreso immediatamente la gravità della situazione. “Era semplicemente uno scherzo” ha dichiarato Fiori. Non si è fatta attendere la ferma replica del conduttore Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini ammonisce: “Serve rispetto per la sensibilità altrui”

Alfonso Signorini, intervenuto per chiarire la questione, ha sottolineato l’importanza di rispettare i limiti altrui: “La sensibilità del singolo deve essere assolutamente rispettata, senza se e senza ma“.

“Non possiamo mai sapere dall’altra parte come una persona possa reagire – ha continuato Signorini -. Cosa ne sappiamo noi che lei non abbia subito dei traumi, dei problemi che lei non voglia esternare. Il fatto che tu non te ne sia subito accorto è quello che ha infastidito di più, Emanuele“. “Tu non hai avuto questa sensibilità” ha concluso il conduttore.

Di fronte a queste parole Emanuele ha chiesto scusa alla coinquilina, che ha chiarito: “u non sei né un mostro né un maniaco. Tu sei magari sei anche una brava persona, ma con me non lo sei stato, non solo in quel momento lì ma in più atteggiamenti“.