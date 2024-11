Chiara Ferragni ha già fatto l’albero di Natale: le immagini con Leone e Vittoria

Tempo di Natale in anticipo a casa di Chiara Ferragni. La nota influencer ha fatto vedere alcune immagini delle decorazioni.

Si respira già aria di Natale a casa di Chiara Ferragni. La conferma è arrivata in queste ore con l’imprenditrice digitale che in compagnia dei figli, Leone e Vittoria, si è adoperata per le decorazioni natalizie e soprattutto per comporre un bellissimo albero ricco di palline colorate e altri moltissimi addobbi tipici del periodo.

Chiara Ferragni ha già fatto l’albero di Natale

Mancano ancora diverse settimane al Natale ma è già in pieno clima festivo Chiara Ferragni e con lei anche i suoi figli, Leone e Vittoria. La conferma è arrivata dalle stories social dell’imprenditrice digitale che ha mostrato come in casa sia stato fatto un gigantesco albero di Natale…

Chiara Ferragni

La Ferragni ha deciso di dedicarsi ad una delle sue feste preferite: il Natale. Su Instagram, infatti, ecco alcuni scatti insieme ai figli dove è stato possibile vedere il maxi albero che è stato messo in piedi in casa. Sebbene manchi ancora diverso tempo al 25 dicembre, Chiara & Co si sono attivati presto sfruttando probabilmente il weekend appena trascorso.

“Un po’ in anticipo ma bellissimo”, ha commentato qualche utente. “Che belli che siete, vi auguro un Natale ricco di serenità dopo quanto avete vissuto”, ha scritto sotto al post di Novella 2000 un seguace dei Ferragnez che evidentemente ha ricordato con un pizzico di nostalgia le feste passate con Fedez.

Le decorazioni e il villaggio natalizio

Oltre all’albero, fatto vedere anche sui canali social di Novella 2000, è stato possibile curiosare anche sule altre decorazioni che Chiara Ferragni e i figli hanno montato in casa.

In un filmato social ecco il villaggio natalizio con Leone e Vittoria estremamente felici del risultato ottenuto e visibilmente affascinati dall’idea che molto presto Babbo Natale verrà a trovarli.

Staremo a vedere se in famiglia ci saranno altre novità.