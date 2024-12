Lutto nel mondo del cinema: muore a 83 anni la famosa attrice e showgirl Giuditta Saltarini. Era la compagna di Renato Rascel.

Giuditta Saltarini, nota attrice di teatro, cinema e televisione, si è spenta all’età di 83 anni. Compagna di vita di Renato Rascel, Saltarini ha segnato con il suo talento una lunga stagione dello spettacolo italiano. La triste notizia è stata condivisa dal figlio Cesare.

Ma scopriamo tutti i dettagli della sua straordinaria vita e dell’annuncio della sua scomparsa.

L’annuncio della scomparsa di Giuditta Saltarini

In un commovente post su Facebook, Cesare Rascel, figlio di Giuditta, ha voluto ricordare la madre con parole di amore e gratitudine: “Con il cuore colmo di dolore, devo annunciare la scomparsa della mia amatissima mamma, Giuditta Saltarini. Per molti è stata un’attrice straordinaria, una figura di spicco del teatro e della televisione italiana, e la compagna di vita di mio padre, Renato Rascel. Per me è stata semplicemente la mia mamma, un faro di amore, forza e saggezza“.

Nel suo messaggio, il figlio dell’attrice ha sottolineato come la grandezza di Giuditta Saltarini andasse oltre il palcoscenico. “La sua vita è stata dedicata all’arte, alla cultura e alla famiglia” ha scritto.

Chi era Giuditta Saltarini

Nata a Roma il 24 febbraio 1941, Giuditta Saltarini ha conquistato il cuore del pubblico con la sua straordinaria versatilità. Ha lavorato in teatro di rivista, prosa e televisione, e ha partecipato a produzioni di successo. Tra queste ricordiamo Il Maresciallo Rocca, Don Matteo e Al cuore si comanda.

Sul palcoscenico, si è distinta anche in spettacoli come Alleluja brava gente, dove ha dimostrato il suo enorme talento e la sua grande passione per l’arte scenica.

Negli ultimi anni, la Saltarini è apparsa in serie televisive come Una grande famiglia e Solo per amore. Questi ruoli hanno consolidato ulteriormente il suo ruolo nel panorama televisivo italiano.