Caos al Grande Fratello: le parole della madre di Shaila fanno sorgere il dubbio su Lorenzo Spolverato. Interviene il padre del gieffino.

Nelle ultime puntate del Grande Fratello si è scatenato il caos tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La tensione tra i due è cresciuta, ma l’intervento della madre dell’ex Velina ha scatenato il putiferio, anche fuori dal reality.

La madre di Shaila, prima di abbandonare la Casa, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata e che ha scatenato il caos. Ma nella puntata di ieri, 16 dicembre, è arrivato il padre di Spolverato a chiarire la situazione.

Grande Fratello: la frase della madre di Shaila

La frase, pronunciata dalla donna prima di lasciare la Casa, ha scosso profondamente Lorenzo: “Lorenzo è una brutta persona, è gay“. Nonostante Shaila abbia difeso Lorenzo, dicendo di non dare peso alle parole della madre, l’episodio ha avuto un impatto significativo sul giovane: “Ci sono rimasto male, mi ha scosso” ha ammesso Lorenzo, ribadendo che si tratta di una falsità.

Il confronto non si è fermato qui. La situazione si è ulteriormente infiammata con l’ingresso nella Casa di Armando, il padre di Lorenzo. Armando ha difeso il figlio, spiegando chiaramente di essere deluso dalle accuse e invitando a non giudicare senza conoscere: “Lorenzo ha un cuore grande, non è una brutta persona“.

Qui il video del confronto con il padre di Lorenzo.

Pur negando la presunta omosessualità del figlio, il padre ha aggiunto un tocco di saggezza: “E se anche fosse, sarebbe una sua scelta“.

Crisi profonda tra Shaila e Lorenzo

Nonostante i chiarimenti, l’episodio ha riaperto vecchie ferite nella coppia.

La relazione tra Shaila e Lorenzo sembra sempre più messa alla prova, tra alti e bassi, e l’equilibrio appare fragile.

Resta da vedere se questa crisi porterà i due concorrenti a una rottura definitiva o se riusciranno a resistere.