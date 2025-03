Nuovi battibecchi nella Casa del GF tra concorrenti. Mariavittoria Minghetti, infatti, si è scagliata contro Lorenzo Spolverato.

Situazioni incandescenti nella Casa del GF. Dopo le parole di fuoco di Beatrice Luzzi su alcuni concorrenti, ecco che la situazione si è accesa pure tra le mura dell’abitazione più spiata d’Italia. Protagonisti Mariavittoria e Lorenzo che sono stati coinvolti in uno scambio di battute e accuse piuttosto pesanti.

GF, momento “piccante” tra Shaila e Lorenzo

Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello non sono mancati i momenti particolari, specie quello “piccante” che si è verificato tra Shaila e Lorenzo. I due, infatti, si sono divertiti davanti a tutti con effusioni che hanno generato diverse reazioni e che sono andate in scena sul divano dell’abitazione con alcuni concorrenti vicino a loro.

Senza particolari problemi, la Gatta e Spolverato si sono avvicinati e si sono scambiati delle effusioni decisamente esagerate anche considerando il fatto che diversi inquilini, tra cui Javier, erano vicini a loro. Questa situazione, però, non è stata niente rispetto a quello che sarebbe avvenuto poco dopo e che ha visto Mariavittoria scagliarsi contro Lorenzo.

Mariavittoria contro Lorenzo

I telespettatori e appassionati del reality di canale 5 hanno sicuramente notato cosa sia accaduto tra la Minghetti e Spolverato. Lorenzo ha mosso alcune accuse a Mariavittoria: “Sei una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l’ho già detto? Te lo ridico, sei una falsona”. Queste frasi hanno trovato pronta al replica della ragazza.

Mariavittoria, infatti, non si è lasciata scappare l’occasione per aggredire Lorenzo accusando di essere uno che studia le sue mosse solo per far parlare di sé: “E tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip”, ha detto la ragazza. “Tu hai cavalcando un’onda, quella di Chiara e delle insinuazioni che hanno fatto su di voi. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto ‘perché non crei una dinamica con Lele?’. A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto“.