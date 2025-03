Ecco quanto guadagnano le Professoresse de L’Eredità, le ballerine e vallette che affiancano Marco Liorni nel game show.

Uno dei game show più amati della televisione italiana è senza ombra di dubbio L’Eredità. Il programma va in onda sia Rai 1 dal 2002 e continua a essere seguito con grande passione dal pubblico a casa. A condurlo, dal 2024, è Marco Liorni ma ad affiancarlo in studio sono presenti come sempre le Professoresse, ballerine ma anche vallette che le possiamo vedere presentare anche alcuni dei vari giochi. Ma quanto guadagnano le Professoresse dell’Eredità? Vediamolo insieme.

L’Eredità: quanto guadagnano le Professoresse

Dalla stagione televisiva 2024/2025 le due Professoresse de L’Eredità sono Linda Pani e Greta Zuccarello: per entrambe è la prima edizione nel cast del programma, nella precedente al loro posto c’erano Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Linda Pani

Non ci sono informazioni ufficiali riguardo allo stipendio percepito dalle due showgirl ma, secondo alcune indiscrezioni, il loro cachet sarebbe di circa 1.000 euro a puntata, questo significherebbe circa 20.000 euro al mese, considerato che più o meno sono una ventina le puntate che vengono registrate nel corso di un mese (il programma va poi in onda tutti giorni, sette giorni su sette). Niente male affatto.

Nel corso degli anni sono state tante le professoresse (e anche qualche professore) che si sono alternati a L’Eredità, le più celebri e ricordate sono senza dubbio Giovanna Civitillo, protagonista delle prime stagioni e del balletta al gioco La Scossa. Tra l’altro, Amadeus (all’epoca conduttore del programma) e Giovanna Civitillo si sono conosciuti proprio nel corso del programma.

Nelle prime edizioni era presente anche Elena Santarelli, successivamente i telespettatori ricorderanno Benedetta Mazza, Ludovica Caramis ed Eleonora Contini, per citarne solamente alcune. Ma sono tante coloro che sono passate nel programma nel corso delle varie edizioni lasciando il segno.