“Non sono incinta di un robot”: lo sfogo di Veronica Ferraro contro gli haters

Dopo l’annuncio della gravidanza ottenuta con la fecondazione assistita, Veronica Ferraro ha voluto rispondere a qualche haters.

Solamente un mese fa, Veronica Ferraro ha annunciato di aspettare un bebè con Davide Simonetta. Una notizia bellissima che la cara amica di Chiara Ferragni ha scelto di condividere con tutti i suoi seguaci e, va detto, anche con qualche haters che a quanto pare ogni giorno la tormenta con messaggi di critica rivolti al fatto che la donna, per la gravidanza, sia dovuta ricorrere alla fecondazione assistita.

Veronica Ferraro: la fecondazione assistita e gli haters

In queste ore, via social, Veronica Ferraro ha voluto condividere con tutto il mondo del web che la segue alcune situazioni che, da quanto ha annunciato la dolce attesa, l’hanno vista ricevere messaggi antipatici da parte di haters. In particolare, la donna ha pubblicato uno screenshot con quanto le è stato scritto a proposito del pancione e della gravidanza.

Veronica Ferraro – www.donnaglamour.it

“Venti settimane come te…”, si legge nel messaggio ricevuto dalla Ferraro. “Ma questi hanno fatto l’inseminazione artificiale”, si è concluso lo scritto ricevuto in privato dalla donna. A questo punto, l’influencer ha voluto rispondere in modo sereno: “Possiamo ripetere insieme che i bambini concepiti con la fecondazione assistita sono uguali agli altri, la mia gravidanza è uguale alle altre e non sono incinta di un robot della Tesla?”.

Lo sfogo: “Sono PIENA”

La questione sollevata dalla Ferraro fa riferimento alle critiche ricevute per la fecondazione assistita e, in questo senso, la cara amica di Chiara Ferragni ha voluto ribadire il concetto in un lungo sfogo: “Messaggi come questo (ne ricevo alcuni quasi ogni giorno) possono risultare offensivi o ferire qualcuno perché implicano, anche se in modo non esplicito, che esistano gravidanze di ‘serie A’ e di ‘serie B’, come se il modo in cui un bambino viene concepito potesse in qualche modo influire sul suo valore o sulla legittimità della sua esistenza”, le sue parole.

E ancora: “Io ho affrontato un percorso di fecondazione assistita, e per fortuna è riuscito al primo tentativo. So di essere stata fortunata, non voglio fare del vittimismo, ma proprio per questo so anche quanto possa essere un cammino emotivamente ed economicamente impegnativo […]”. La donna ha detto anche che “ridurre tutto a un semplice ‘ah, ma loro hanno fatto inseminazione’ è sminuente e ingiusto”. Le parole di Veronica si sono poi concluse con un durissimo: “Sono: PIENA”.