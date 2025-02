Veronica Ferraro è incinta: il dolcissimo annuncio

Una bellissima notizia per Veronica Ferraro, grande amica di Chiara Ferragni: lei e il suo compagno aspettano un bebè.

Dopo le nozze con Davide Simonetta, ecco un’altra splendida notizia per Veronica Ferraro, super amica di Chiara Ferragni. Lei e suo marito, infatti, stanno aspettando un bebè. La coppia, come aveva raccontato la stessa futura mamma, desiderava avere l’occasione di poter avere un bimbo e adesso il desiderio si è concretizzato.

Veronica Ferraro e la fecondazione assistita

Una bellissima notizia per Veronica Ferraro e Davide Simonetta. La coppia, infatti, si appresta a dare il benvenuto ad un bebè. I due, in passato, avevano raccontato – specie la donna – le loro problematiche e la necessità di ricorrere alla fecondazione assistita per poter realizzare il sogno di diventare genitori. Nello specifico era stata l’amica di Chiara Ferragni ad esporsi.

Veronica Ferraro – www.donnaglamour.it

“Ho desiderato per la prima volta essere madre a 34 anni, quando ho conosciuto l’amore della mia vita e l’unico che immaginavo come padre dei miei figli”, aveva raccontato la Ferraro. “[…] Non sono solita condividere cose così private ma spero davvero che il mio percorso io possa far sentire meno sole le persone che hanno una storia simile alla mia […]”.

L’annuncio della coppia: arriva un bebè

Adesso, quel percorso ha portato al grande traguardo: “Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare”, ha esordito la Ferraro in un dolcissimo ed emozionante post su Instagram con alcuni dei momenti speciali vissuti negli ultimi mesi. “Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte”.

La donna ha poi proseguito dando il bellissimo annuncio: “Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perchè le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato“.