La scuola di Amici si prepara alla fase calda del Serale: gli allievi stanno iniziando a ricevere le tanto ambite maglie dorate.

Il talent show di Amici sta entrando nelle sue battute decisive in chiave Serale. Dopo la proposta della Celentano in merito all’assegnazione delle maglie dorate ai ragazzi, ecco che i primi allievi stanno piano piano ricevendo la tanto ambita “divisa”. Da quanto filtra, due studentesse sono state in grado di ricevere il triplo “sì” da parte dei rispettivi maestri di categoria.

Amici, la decisione sulle maglie al Serale

Manca poco al Serale di Amici e anche per questo ogni lezione ed esibizione diventa potenzialmente decisiva per gli allievi. In modo particolare dopo la proposta della maestra Alessandra Celentano di cambiare le regole per l’assegnazione delle maglie dorate. La prof, infatti, era stata protagonista di alcuni momenti che hanno scosso i ragazzi.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Ritenendo poco oggettiva la decisione di poter dare la maglia dorata per l’accesso al Serale con il solo “sì” del proprio professore di ruolo, la Celentano aveva proposto di allargare la votazione a tutti gli insegnanti della rispettiva categoria dell’allievo in questione. In questo senso, la proposta era stata accettata provocando diverse reazioni. Nonostante questa maggiore difficoltà, sembra che comunque due allieve ce l’abbiano già fatta.

Doppia maglia dorata in arrivo

Stando alle anticipazioni di Superguidatv, infatti, la ballerina Alessia e la cantante Antonia avrebbero ricevuto l’ok di tutti i professori per accedere al Serale. Secondo quanto si apprende dal media, sempre ben informato su quello che accade ad Amici, le due ragazze sono riuscite a convincere i maestri grazie alle loro esibizioni ricevendo la famosa felpa dorata per la fase conclusiva della trasmissione. Nella puntata domenicale, si dovrebbe avere la conferma. In questo senso, va detto, le due allieve sarebbero le prime ad accedere al Serale con la nuova formula dopo la proposta della Celentano.