Melissa Satta, pre compleanno prima degli “anta”: come ha festeggiato con le amiche

Attimi di gioia per il “pre” compleanno: ecco come ha festeggiato sobriamente Melissa Satta in compagnia delle amiche più care.

La sua vita si è messa sui binari giusti e dopo le confessioni in tema amore su Carlo Beretta, Melissa Satta guarda al futuro con fiducia. In queste ore, l’ex Velina ha avuto modo di prepararsi al suo compleanno, l’ultimo da trentenne prima degli “anta” e lo ha fatto in modo molto sobrio insieme alle amiche di sempre. Sui social gli scatti speciali.

Melissa Satta, il pre compleanno con le amiche

Come è stato possibile vedere dai social, prima di quella che supponiamo sarà una bellissima festa, Melissa Satta ha voluto festeggiare il “pre” compleanno in modo molto semplice con le amiche di sempre. L’ex Velina si è riunita per una giornata presumibilmente tra shopping e pranzo vissuta con grande gioia e spensieratezza.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

La Satta si è riunita con Thais Wiggers, Juliana Moreira e Marica Pellegrinelli per festeggiare il “pre” compleanno insieme. Alle donne è bastata una mattinata molto semplice come loro stesse hanno tenuto a sottolineare in alcuni contenuti social. Presumibilmente, però, questo festeggiamento anticipato farà solo da apripista al party vero e proprio.

Le foto social

Dando uno sguardo ai profili social delle donne coinvolte, ecco alcuni scatti che hanno reso meglio l’idea del pre compleanno vissuto dalla Satta, l’ultimo da trentenne e l’ultimo prima degli “anta”. Dalle foto si vedono appunto Melissa, Thais, Juliana e Marica protagoniste di un pranzo semplice con un panino. “Tante risate e leggerezza”, ha scritto in una storia la Wiggers. “E’ talmente bello stare insieme che ci basta un panino”, ha aggiunto ancora sottolineando la semplicità del momento ma anche il grande significato. A questo punto staremo a vedere se la Satta avrà modo di festeggiare anche in altro modo, magari con un party a tutti gli effetti.