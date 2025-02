Le voci sulla presenza di Milly Carlucci a Sanremo 2025 aumentano: il gesto di Guillermo Mariotto potrebbe essere decisivo.

L’annuncio inatteso sulla canzone di Fedez per la serata dei duetti potrebbe non essere l’unica sorpresa di queste ore a proposito del Festival di Sanremo 2025. In particolare, ci sarebbero alcune insistenti voci sulla presenza di Milly Carlucci alla kermesse musicale con Carlo Conti nell’ultima serata. Una possibilità sulla quale anche Guillermo Mariotto ha dato un suo pensiero. Anzi. Un suo “gesto”…

Milly Carlucci, la pista Sanremo 2025: le parole

Ormai da diverse settimane si fa il nome di Milly Carlucci in chiave co-conduzione di Sanremo nella serata finale della kermesse. In precedenza era stata la stessa presentatrice di Ballando con le Stelle a sbilanciarsi in questo senso dando il suo giudizio positivo a proposito di una eventuale chiamata di Carlo Conti al Festival.

Guillermo Mariotto – www.donnaglamour.it

A dicembre, in una intervista a Fanpage, infatti, la Carlucci aveva aperto a questa possibilità di andare al Festival ma premettendo di non aver ricevuto ancora alcuna chiamata: “Io adoro Carlo e ci vogliamo molto bene, sarebbe bellissimo lavorare insieme, ma ad oggi non c’è nessun tipo di premessa perché questa cosa si realizzi”, erano state le sue parole.

Il gesto di Guillermo Mariotto in tv

Adesso durante la recente puntata de ‘La Volta Buona’, ecco anche il gesto di Guillermo Mariotto sulle voci su Milly Carlucci. Durante la trasmissionem infatti, si è parlato anche del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 a partire dalla prossima settimana. Caterina Balivo ha chiesto a Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle e in contatto con la Carlucci, alcune informazioni al riguardo.

Sebbene Mariotto non abbia confermato nulla, un suo gesto – un sorriso accompagnato da un’alzata di spalle – è stato interpretato dalla Balivo come un possibile indizio sulla presenza di Milly. Non resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Carlo Conti per scoprire se Milly Carlucci sarà davvero co-conduttrice.