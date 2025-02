Nel pomeriggio di Rai 1, ironia e non solo a ‘La Volta Buona’ con la conduttrice Caterina Balivo rimasta spiazzata da un suo ospite.

Dopo la reunion andata in scena qualche giorno fa, a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, ecco un’altra “carrambata” che ha coinvolto Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di una frase che ha lasciato la padrona di casa senza parole e in leggero imbarazzo.

Caterina Balivo, la reunion Magalli-Volpe-Cirillo

Nel corso della puntata odierna de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, nel salotto di Rai 1 è stato tempo di rivedere insieme alcuni ex colleghi. Nello specifico, come detto, Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo che in passato avevano lavorato per diversi anni a trasmissioni di spicco del primo canale della televisione di Stato.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

I tre sono stati protagonisti di alcuni ricordi e scambi di vedute. Non sono mancati i momenti di grande ironia ma anche alcuni di imbarazzo. In particolare, raccontando il rapporto di amicizia che lega Magalli e Cirillo, proprio Cirillo si è lasciato andare ad alcune frasi sul carattere del più grande tra i due che hanno fatto storcere il naso ai presenti.

La battuta: il video

Cirillo, facendo riferimento al carattere di Magalli si è lasciato andare ad alcune frasi che hanno generato la reazione controversa dei presenti. “Come amico gli voglio molto bene”, ha detto. “Lavorativamente meno…”. Da qui è partita la domanda della padrona di casa: “Perché lui ha un bel caratterino come Heather Parisi?”. A quel punto Cirillo ha spiazzato tutti: “Ha un carattere di mer*a. Ha un bel caratterino, un bel caratterino”, ha sorriso ancora vedendo la Balivo a bocca aperta e incredula per la frecciatina lanciata. Anche lo stesso Magalli, va detto, almeno inizialmente non sembrava aver preso bene la frase, anche se poi, con grande maestria, si è lasciato scivolare addosso il tutto.