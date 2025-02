Cosa è successo nella notte del GF? Sommando gli indizi pare proprio che nella Casa una coppia si sia lasciata andare alla passione.

Alfonso Signorini si è sbilanciato sulla fine del Grande Fratello, eppure, alcuni concorrenti sembrano essersi accesi proprio sul più bello. Stiamo parlando soprattutto di Helena Prestes e Javier Martinez che negli ultimi giorni si sono avvicinati parecchio, fin troppo secondo alcuni. Vedere per credere quello che sarebbe avvenuto nella notte…

GF, notte di passione: l’indizio

I telespettatori più attenti del Grande Fratello sono rimasti piuttosto incuriositi da quanto avvenuto nella Casa questa notte. Tutto è iniziato da alcune inquadrature della regia verso Helena Prestes e Javier Martinez. I due si sono preparati ad andare a letto ma nel farlo, almeno da quello che è sembrato, hanno scelto di andare svestiti o quasi.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

I ragazzi hanno dormito nel Tugurio e dopo una cena a base di sushi sembra che si siano avvicinati fino al “punto di non ritorno”. I due, infatti, secondo gli utenti social che seguono il GF, hanno trascorso l’intera nottata a letto insieme e non certo distanziati. Anzi…

L’inquadratura del preservativo

Ai più attenti telespettatori e fan social, infatti, non è sfuggito un dettaglio guardando le prime immagini del mattino trasmesse dalla regia e che, appunto, hanno coinvolto Javier e Helena. I due concorrenti che hanno trascorso la notte insieme in Tugurio, lontani dal resto degli inquilini, avrebbero dormito insieme nel letto a baldacchino. La regia, inoltre, avrebbe inquadrato un preservativo al loro fianco. I fan della coppia sono sicuri che i due abbiano avuto un rapporto nella notte. “Per forza lo hanno fatto”, si legge su X. “Che coppia, loro due contro tutto e tutti, sono bellissimi”, ha scritto un altro. “La regia ci ha voluto far capire quello che già avevamo compreso”.