Aurora Ramazzotti svela i primi dettagli del suo abito da sposa: ecco come sarà

Si avvicina il momento delle nozze per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I primi dettagli sull’abito da sposa della showgirl.

Ha raccontato di recente i timori e le paure per la vita sotto scorta affrontata anni fa. Adesso, Aurora Ramazzotti torna a far parlare per ragioni ben diverse: il suo matrimonio e l’abito da sposa. La showgirl ha spiegato a Cosmopolitan alcuni dettagli relativi alle nozze in programma con Goffredo Cerza dando qualche indizio su come sarà appunto il suo vestito in quel giorno speciale.

Aurora Ramazzotti e la proposta di matrimonio

Tra i vari passaggi interessanti dell’intervista a Cosmopolitan, Aurora Ramazzotti ha fornito alcuni passaggi molto intimi e privati della proposta di matrimonio ricevuta dal suo Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha svelato dettagli che fino ad oggi erano stati tenuti volutamente nascosti.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti – www.donnaglamour.it

“Quando mi ha chiesto di sposarlo, ero davvero emozionata perché mi ha fatto capire quanto quel gesto da parte sua fosse una dichiarazione di Vero Amore”, ha detto la Ramazzotti. “È stato un momento perfetto, intimo, in famiglia, buffo anche (all’inizio ha sbagliato a mettermi l’anello nella mano giusta). La più realistica e perfetta rappresentazione di noi tre”, ha continuato la donna con grande emozione.

I dettagli sull’abito da sposa

Dopo aver spiegato di essere rimasta colta di sorpresa dalla proposta – “non sono cresciuta con l’idea e il sogno di sposarmi; e in più non me l’aspettavo, non siamo due da grandi gesti e Goffredo non si lascia mai cadere in facili sentimentalismi” -, la Ramazzotti ha fornito alcuni piccoli iniziali dettagli su quello che sarà il suo abito da sposa. “Voglio che anche l’abito da sposa – lo ammetto: ho già preso le misure – racconti queste caratteristiche. Sarà mio e mi deve rappresentare al cento per cento”.