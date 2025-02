Victoria De Angelis, frecciata a Damiano David e i Maneskin

La bassista Victoria De Angelis si è lasciata andare ad alcune affermazioni che sono sembrata una frecciata ai Maneskin e Damiano David.

Dopo le voci di scioglimento dei Maneskin, sia Damiano David che Victoria De Angelis hanno intrapreso carriere da solisti. La ragazza, bassista della band, intervistata da Cosmopolitan le cui parole sono state riportate in queste ore da diversi media, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che sembrano potenziali frecciatine proprio al frontman della band.

Victoria De Angelis e la fama

Intervistata da Cosmopolitan, Victoria De Angelis ha avuto modo di raccontare le sue sensazioni dopo il grande successo avuto con i Maneskin. La bassista, che ora ha intrapreso anche la carriera da solista come Damiano David, ha sottolineato in primis quale sia, al giorno d’oggi, il suo rapporto con la grande fama conquistata.

Victoria De Angelis – www.donnaglamour.it

“Come gestisco la fama? Personalmente non mi piacciono le celebrità che vanno nei club, super sicure di sé per farsi vedere; io esco semplicemente con i miei amici a Roma, cammino per strada, non mi interessa”, ha detto. E ancora: “A volte cerco di vestirmi in modo discreto e se qualcuno dice: ‘Ehi sembri Victoria’, faccio finta di non crederci e lo prendo come un complimento. A volte si incontra qualcuno di scortese ma in generale mi fa piacere se la gente mi riconosce“, ha raccontato la De Angelis.

Il distaccamento dai Maneskin e la “frecciata”

Entrando nel dettaglio della carriera da solista, Victoria ha spiegato: “Sto facendo un tour e lo adoro, mi sto divertendo tantissimo. È così diverso da ciò cui sono abituata, una boccata d’aria fresca, molto stimolante”. La De Angelis ha anche aggiunto: “Da sola si sente più pressione e all’inizio ero un po’ nervosa. Con la band siamo molto legati, quindi mi sono dovuta abituare anche a viaggiare da sola. Ma mi diverto molto anche così”.