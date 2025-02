Serena Rossi svela le due amiche vip che ha (anche sul set)

La nota attrice Serena Rossi si è raccontata a tuttotondo tra vita privata e lavoro. Non mancano passaggi su amicizie e ambizioni.

Non solo i rumors che la vorrebbero a Sanremo 2025, Serena Rossi torna a parlare di cinema, recitazione ma anche di amicizie nel mondo dello spettacolo. Intervistata dal settimanale Oggi, la nota attrice di ‘Mina Settembre’ ha svelato alcuni retroscena piuttosto interessanti dando anche due nomi di persone vip che sarebbero sue amiche.

Serena Rossi e il lavoro

Nel corso della bella intervista a Oggi, Serena Rossi ha spiegato quali siano, in ambito lavorativo, le sue pietre miliari della carriera: “Sicuramente Mina Settembre e Il treno dei bambini”, ha esordito l’attrice. “Essere diretta da un’autrice come Cristina Comencini rappresenta un salto di qualità. Poi è giusto citare Io sono Mia, sull’immensa Mia Martini, e i film dei geniali Manetti Bros: Song ‘eNapole e Ammore e malavita, con il quale ho vinto David di Donatello e Nastro argento”.

In questo senso spicca il grande amore per la sua cittàm Napoli: “Adoro la mia città, sebbene ormai abiti a Roma. Vorrei creare un evento speciale per il luogo che custodisce le nostre radici. Mi piacerebbe tenere un concerto assieme a colleghi partenopei. Per lanciare il messaggio che una Napoli diversa è possibile. E c’è già”, ha detto la Rossi.

Amicizie e amore sul set

Se si parla di amore e sentimenti, inevitabile la domanda sui rapporti con gli altri attori sui vari set. Spiegando la sua visione in merito alla possibilità di stringere dei forti legami, la Rossi ha fatto i nomi di due care amiche: “Amicizia sul set? Naturalmente sì. Le dico due nomi su tutti: Vittoria Puccini e Christiane Filangieri, che mi affianca in Mina Settembre”.

In effeti, la donna ha trovato anche l’amore sul set: “Vero a metà. Sì, ho conosciuto Davide Devenuto, mentre giravamo Un posto al sole. Però solamente quando ho lasciato la serie ho realizzato quanto tenessi a lui. La distanza fisica è stata la scintilla rivelatrice. Davide mi mancava. E allora ci siamo messi assieme”.