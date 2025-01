Serena Rossi risponde ai rumors che la vedono nel ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025: scopri cos’ha detto.

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2025, l’evento musicale più atteso dagli italiani, in programma dall’11 al 15 febbraio al Teatro Ariston. Dopo l’annuncio dei Big in gara, cresce l’attesa per i nomi di chi affiancherà Carlo Conti nella conduzione. Tra i nomi più citati nelle indiscrezioni spicca quello di Serena Rossi, attrice amata dal pubblico e protagonista di “Mina Settembre”. La diretta interessata ha risposto alle voci durante la conferenza stampa della terza stagione della fiction Rai. Scopriamo che cosa ha rivelato.

La risposta di Serena Rossi: “Sarei la donna più felice del mondo”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Mina Settembre 3, Serena Rossi ha commentato le speculazioni sulla sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice.

“Io non ne so niente, giuro. Se dovessi essere la co-conduttrice di Sanremo, sarei la donna, la fan e l’artista più felice del mondo” ha dichiarato l’attrice.

Serena Rossi

La risposta, sincera e appassionata, ha subito attirato l’attenzione dei fan e dei media, e ha acceso ancora di più la curiosità sul cast delle serate.

Chi affiancherà Carlo Conti a Sanremo 2025? Il toto-nomi

Oltre a Serena Rossi, sono tanti i nomi in lizza per il ruolo di co-conduttori di Sanremo 2025. Secondo le ultime indiscrezioni, Katia Follesa e Geppi Cucciari potrebbero essere tra le protagoniste femminili della kermesse, mentre Mahmood, due volte vincitore del Festival, è un altro candidato molto discusso.

Tuttavia, l’ufficialità arriverà solo quando il direttore artistico Carlo Conti svelerà i nomi definitivi.

L’unico nome confermato attualmente è quello di Alessandro Cattelan, che condurrà insieme a Carlo Conti la serata finale della kermesse. Non sono, poi, mancate voci sulla possibile partecipazione di altri nomi importanti come Stefano De Martino. Intanto cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale.