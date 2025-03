Nikita Pelizon annuncia dal letto di ospedale l’operazione al cuore: “Non vedo l’ora di tornare alla mia vita attiva”.

Nikita Pelizon ha condiviso un video su Instagram per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere pronta a sottoporsi a un intervento al cuore, necessario dopo i problemi che aveva già raccontato un mese fa durante la sua intervista a Verissimo. Ma scopriamo come sta adesso e cosa le aspetta nei prossimi giorni.

Nikita Pelizon: i problemi di salute e l’operazione imminente.

Dalla camera di ospedale in cui è ricoverata, Nikita si è mostrata serena e determinata ad affrontare questa sfida. “Sto bene, avevo l’ansia giorni fa, ma adesso sono tranquilla. Non vedo l’ora di operarmi e tornare a fare una vita attiva. Era diventato impossibile fare la vita che facevo prima. Mi manca la mia vecchia vita” ha dichiarato nel video.

Durante l’intervista a Verissimo, Nikita Pelizon aveva raccontato di aver avuto un attacco ischemico transitorio nel maggio 2024. Dopo mesi di accertamenti, i medici hanno individuato un’anomalia nel suo cuore che potrebbe aver causato l’episodio ischemico.

“Il sangue sporco va nel sangue pulito e questo può provocare trombosi o attacchi ischemici. Perciò devo operarmi” ha spiegato la modella e influencer.

L’operazione e la reazione dei fan

L’intervento prevede l’inserimento di una protesi al cuore, come lei stessa ha rivelato sui social: “Domani metterò la prima protesi della mia vita“. Con grande forza d’animo, ha aggiunto nella didascalia del video: “A poche ore dall’operazione che non si poteva non fare. Dai che si torna a spingere“.

Dopo l’annuncio, Nikita ha ricevuto un’ondata di messaggi di sostegno da parte dei suoi fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Molti le hanno augurato una pronta guarigione, certi che la sua determinazione la aiuterà a superare anche questa prova.

Ora l’attesa è tutta per il post-operatorio e il ritorno alla normalità, che la Pelizon desidera con tutto il cuore.