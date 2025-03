Tina Cipollari vola a Parigi con Cosimo per un weekend esclusivo tra shopping di lusso e sorprese. Scopri cosa è successo.

Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha trascorso un weekend a Parigi in compagnia del suo corteggiatore Cosimo. Il viaggio si è trasformato in una vera e propria maratona di shopping, con tappe nelle boutique di lusso più esclusive della capitale francese. Tra Yves Saint Laurent, Cartier e Dior, Tina è stata sommersa di regali preziosi, e ha dimostrato di apprezzare particolarmente le attenzioni del suo accompagnatore. Ma scopriamo tutti i dettagli del weekend romantico.

Uomini e Donne: Cosimo conquista Tina con la sua generosità

Oltre agli acquisti di alta moda, a colpire il pubblico è stato il comportamento di Cosimo. L’uomo non ha badato a spese, regalando a Tina borse, gioielli e accessori di grande valore.

Inoltre, la sua propensione a lasciare mance generose ha sorpreso sia Tina che gli spettatori, che hanno seguito con curiosità l’esterna.

tina si sta divertendo,si fa riempire di regali costosi e ha pure scroccato il weekend a parigi sti cazzi dell'amore lei in cosimo ha trovato la sua spalla comica perfetta sono proprio una bella coppia ✈️😂 #uominiedonne pic.twitter.com/HiRSqfcjUi — ❤️Erika❤️💐💫 (@BiasiErika) March 5, 2025

Durante una passeggiata sugli Champs-Élysées, Cosimo ha espresso il suo apprezzamento per Tina con parole che hanno emozionato la diretta interessata e persino Maria De Filippi.

Una cena romantica con vista sulla Tour Eiffel

La serata si è conclusa con una cena romantica vista Tour Eiffel, con un finale esilarante: Cosimo ha acquistato ben 100 euro di palloncini a forma di cuore per sorprendere Tina. L’esterna si è chiusa con un divertente siparietto in hotel, dove Cosimo ha fatto visita a Tina mentre lei era impegnata con la sua skincare routine.

Il pubblico di Uomini e Donne si chiede ora quale sarà la prossima destinazione della coppia. Secondo le ultime indiscrezioni, Cosimo ha proposto un viaggio in Spagna: Tina accetterà la sfida? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.