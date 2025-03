“Sparita”: Helena Prestes racconta perché non ha più rapporti con sua madre

Al Grande Fratello è stato tempo di confessioni per Helena Prestes. La ragazza ha spiegato come mai non abbia più rapporti con la madre.

Lo sfogo sulla finale ancora non conquistata al GF ma anche alcuni aspetti molto sofferti della sua vita. Helena Prestes ha deciso di raccontare i motivi che hanno portato lei e sua madre a non avere più alcun tipo di rapporto. La modella ha confessato dettagli ancora inediti sulla sua vita privata e ha mostrato un certo dispiacere per la situazione vissuta.

Helena Prestes e il rapporto con la madre

Parlando con alcuni inquilini della Casa del Grande Fratello, Helena Prestes si è aperta svelando dei dettagli inediti sulla sua vita privata e sulla sua famiglia. Nello specifico, la modella ha fatto il punto sulla fine dei rapporti con sua madre che, a quanto pare, dopo alcune dinamiche è totalmente “sparita” dalla sua vita.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

“Mia madre ha scelto di non starmi vicina. Appena sono uscita dall’altro programma (presumibilmente L’Isola dei Famosi ndr), il mio ex voleva un figlio e io non ho mai pensato di essere pronta perché volevo mettere da parte i soldi. Ogni mese mandavo dei soldi a mia mamma, ma pensando di avere un figlio le ho detto che non potevo più farlo”, ha spiegato la Prestes.

“Sparita”: la triste realtà

Tale decisione ha portato la madre e Helena a non aver più alcun tipo di rapporto: “Mi diceva che mi ero montata la testa, che non le volevo mandare soldi. Questo è stato il motivo della rottura“, ha svelato la Prestes. “Mia mamma era sparita, aveva chiuso tutto. Io avevo un conto da 12 anni. Ho chiamato mia zia per chiederle informazioni e per farle fare da intermediaria, ma nulla”, ha detto la donna agli altri inquilini della Casa.

Helena ha spiegato di essere tornata in Brasile per capire da vicino come fosse la situazione e ha quindi compreso come la madre abbia intenzionalmente rotto ogni rapporto: “La sorella di mia mamma poi mi ha detto ‘sta bene ma non vuole parlare con te e non vuole che ti dia il suo nuovo numero di telefono’. Io cercavo almeno di parlarle, ho solo saputo che era viva”.