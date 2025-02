GF, Helena Prestes vuole la finale e non si dà pace: “Ma cosa ho fatto?”

Sfogo di Helena Prestes al Grande Fratello per non essere ancora arrivata alla fine come Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

In queste ore è persino stata chiamata in causa da Fedez nel suo podcast. Adesso, Helena Prestes torna protagonista al Grande Fratello per uno sfogo legato al fatto di non essere ancora arrivata alla finale del reality show come, invece, hanno fatto Lorenzo Spolverato e più di recente Jessica Morlacchi, che ha vinto proprio un televoto flash contro la Prestes.

GF, Helena Prestes e lo sguardo alla finale

Il Grande Fratello sta per giungere alla fase finale. Mancano ancora pochi giorni di reality e presto si saprà chi avrà vinto questa edizione decisamente molto combattuta e discussa. Sono due, per ora, i concorrenti già in finale: Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. In questa ottica, nella Casa Helena Prestes ha deciso di sfogarsi per comprendere come mai non sia già in finale come avrebbe sperato e, secondo lei, meritato.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

“A me è stato detto che non contavano i voti dall’estero, poi invece mi hanno detto ‘Non te lo possiamo dire’. Conta, non conta, poi non si sa. Non posso dirti altro”, ha detto Helena parlando con alcuni concorrenti. E ancora: “Cos’ho fatto di sbagliato per non essere finalista? Non so, avrò fatto qualcosa forse. Lo so che non mi dovrebbe importare, ma è una domanda”.

L’analisi di Javier

Allo sfogo di Helena ha fatto seguito il commento del suo attuale fidanzato, Javier. “Ma cosa ti importa? Non hai fatto nulla di sbagliato, non ci sono state cose brutte, semplicemente è andata così. Sei stata al televoto con una concorrente molto forte che è Jessica. Al televoto flash è stata più apprezzata dal pubblico, ma non significa che il pubblico non ti voglia bene“.

Successivamente i due hanno mostrato comunque del gradimento per la Morlacchi in finale, preferita a Shaila Gatta che, però, secondo entrambi, riuscirà comunque ad andare alla finale.