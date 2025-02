In arrivo il quarto figlio per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: l’indiscrezione sulla coppia che sembra assolutamente felice e innamorata.

A marzo del 2022 sono diventati genitori per la terza volta. Adesso, Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sembrano essere in procinto di allargare ulteriormente la loro splendida famiglia. La notizia, ancora non confermata dai diretti interessati, è stata anticipata dal settimanale Diva e Donna che ha pizzicato la coppia a passeggio.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart di nuovo genitori?

Quarto bebè in arrivo, a quanto pare, per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. La coppia, infatti, come anticipato da Diva e Donna, starebbe per dare alla luce un altro figlio dopo Ettore, nato nel 2011; Ian, nato nel 2019; e la piccola Lea, venuta al mondo nel 2022. Ancora non conosciuto il nome di quello che sarà il prossimo nascituro.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada – www.donnaglamour.it

Nello specifico, Diva e Donna non ha dato per certa la quarta gravidanza ma si è limitata a sganciare l’indiscrezione: “Dopo Ettore, Ian e Lea, Kim Rossi Stuart, che presto vedremo su Netflix in ‘Il Gattopardo’, e la compagna Ilaria Spada sarebbero in procinto di accogliere il quarto figlio. In questi scatti esclusivi, che potete trovare sul numero di Diva e donna in edicola questa settimana, eccoli a passeggio con i loro bambini”, si legge sulla pagina Instagram del media.

Le gravidanze e il lavoro

Di recente la Spada aveva raccontato quanto vissuto nelle varie gravidanze. Nel dettaglio quali erano state le difficoltà del riprendere la vita di tutti i giorni: “L’unica difficoltà che ho vissuto è quella fisica“, aveva detto la soubrette ad Oggi. “Magari passi una notte insonne insieme ai bambini e il giorno dopo devi presentarti sul set molto presto, lucida e perfetta. Non ho trovato altre limitazioni. Quando è nato Ettore, ho scelto di non lavorare per due anni. Sono uscita dalla prima gravidanza decisamente sconvolta, ma già con Ian (il secondo ndr) e soprattutto con la piccolina di un anno e mezzo, sono andata a lavorare subito”.