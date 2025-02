Iannone e la relazione con Elodie: dalla “paura” a Sanremo

Continua la storia d’amore tra Andrea iannone e la cantante Elodie. Il centauro ha svelato alcuni aneddoti sulla loro relazione.

Non solo alcune rivelazioni bollenti che erano venute a galla poco tempo fa, adesso Andrea Iannone e Elodie sono tornati a far parlare per la loro relazione che, a quanto pare, sta andando decisamente a gonfie vele, anche al netto dei tanti impegni del centauro in pista e della cantante sul palco, da Sanremo ai prossimi eventi.

Iannone, il retroscena su Sanremo e Elodie

La storia tra Andrea Iannone e Elodie Di Patrizi è spesso stata al centro di diversi rumors. I due hanno confermato di essere felici insieme e qualcuno ha anche ipotizzato la possibilità di vederli presto convolare a nozze. Su questo, però, non ci sono state conferme dalle parti chiamate in causa. Invece, parole al miele sono arrivate da una intervista del centauro rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Elodie – www.donnaglamour.it

Iannone ha spiegato di aver “fatto molta fatica con il fuso orario australiano” a seguire la sua dolce metà durante l’ultimo Sanremo. Ma al netto delle problematiche “anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo. La sostengo in tutto quello che fa, sono sempre molto orgoglioso di lei: è una ragazza che si impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide”.

La “paura” di Elodie

Il pilota delle due ruote ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla storia d’amore con Elodie: “È una persona estremamente curiosa e molto presente. Lei a dir la verità aveva un po’ paura della velocità ma l’anno scorso è riuscita a venire a qualche gara e si è divertita molto. Voleva sapere tutto, in generale quando scopre qualcosa di nuovo chiede e si informa per avere un quadro completo di quello che ha davanti. È bello condividere le nostre passioni e gli obiettivi che abbiamo, ci sosteniamo molto“, ha riferito Iannone.