“Ritocco al naturale”: Jacqueline Luna Di Giacomo sorprende tutti

Nuovo-vecchio look per Jacqueline Luna Di Giacomo che ha deciso di porre rimedio ad un problema di tutti: la ricrescita.

La famosa Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della celebre showgirl Heather Parisi, dopo essere tornata ad allenarsi dopo il parto, ha recentemente deciso di rinnovare il suo look tornando al biondo per coprire la ricrescita dei capelli dopo un anno e mezzo che, evidentemente, non lo faceva. La ragazza, con grande solarità e sincerità, ha deciso di scherzarci su con i fan.

Il “cambio” look di Jacqueline Luna Di Giacomo

Alle prese con la nuova vita da mamma che, per altro, anche in questa occasione ha voluto raccontare ai suoi seguaci, Jacqueline Luna Di Giacomo ha trovato un momento per sé che l’ha portata ad andare dal suo parrucchiere di fiducia per coprire la ricrescita dei capelli della quale non si occupava da tempo anche per questioni logistiche legate alla nascita del piccolo Enea, figlio avuto con Ultimo.

Jacqueline Luna Di Giacomo – www.donnaglamour.it

“La mia ultima volta dal parrucchiere per schiarirmi i capelli risale a un anno e mezzo fa, come si può vedere dall’evidente ricrescita”, ha detto su Instagram la donna. “Me li ero schiariti per interpretare il ruolo di Caterina, nella serie uscita su Rai Play ‘Never too late’. Fatto sta che sto tornando oggi, dopo un anno e mezzo. Vado finalmente a rischiarirmi, a rendere questo più simile a questo”.

Detto, fatto. La ragazza si è poi mostrata nelle sue stories Instagram con tanto di gioia: “Ritocco al naturale. Me gusta”.

La nuova vita da mamma

Sempre tramite i social, la Di Giacomo ha poi avuto modo di raccontare come stia procedendo la sua vita da madre. Dopo aver ripreso, piano piano, gli allenamenti eccola guardare avanti: “In 3 mesi ho già imparato tantissimo e so che sarà lunga, non si smette mai”, le sue parole. “Anche tra trent’anni sono sicura che Enea mi sorprenderà”.