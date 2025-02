Fedez parla del GF e di Helena Prestes nel suo podcast: cosa ha detto

Curioso momento nel Pulp Podcast di Fedez: il rapper e i suoi ospiti hanno parlato del Grande Fratello e di Helena Prestes.

Dopo le rivelazioni su Sanremo, Fedez torna protagonista con il suo Pulp Podcast. Nello specifico, nelle ultime ore, il rapper, insieme a Mr Marra, ha ospitato due persone speciali nella sua trasmissione social e ha avuto modo di parlare di un argomento davvero particolare: del Grande Fratello e di una sua concorrente, Helena Prestes.

Fedez e la puntata speciale del Pulp Podcast

Nell’ultima puntata del suo ‘Pulp Podcast’, il format che conduce insieme a Mr Marra, Fedez ha ospitato due ragazzi con Sindrome di Down: Maria e Simone. Proprio con i due ospiti speciali sono state affrontate delle tematiche inusuali per la trasmissione del rapper. In particolare, grazie a Simone, si è parlato del Grande Fratello e di Helena Prestes.

La puntata del podcast ha avuto un momento davvero inedito rispetto al solito con Federico e Mr Marra che hanno conversato con Maria e Simone relativamente al Grande Fratello con particolare riferimento alle polemiche delle ultime settimane che hanno visto coinvolta Helena Prestes. “Mi ha spiegato cosa tutto è successo al GF”, ha detto Fedez in riferimento a Simone.

Le parole sul Grande Fratello e Helena Prestes

Federico ha quindi aggiunto: “Lui (Simone ndr) segue molto il Grande Fratello, mi ha spiegato tutta una situazione pazzesca che sta succedendo in questo momento al GF. Mi ha parlato di questa concorrente che si chiama Helena Prestes”. Proprio il ragazzo ha quindi preso la parole esaltando le qualità della Prestes definita come “una bella donna, buona, simpatica, avrà un carattere titubante, ma è sempre stata umile, sa ascoltare e sa perdonare”.

Il discorso sul GF è poi andato avanti con Federico che ha chiesto all’altra ospite se anche lei seguisse il GF. Maria ha risposto di no e Fedez ha aggiunto: “Brava, siamo disposti bene nel tavolo, tu non ami le polemiche e le critiche, come Mr Marra, e poi ci siamo noi a cui invece piace anche quella cosa lì (la polemica ndr)”.