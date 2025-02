Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti: la dedica e le foto con il figlio dopo i problemi di salute

Il figlio di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, Tancredi, festeggia gli anni dopo i recenti problemi di salute avuti. I messaggi social.

Dopo le ore di paura per le condizioni del figlio nelle scorse settimane, per Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sembra poterci essere, finalmente, un momento di serenità. In questo senso, in occasione del compleanno del ragazzo, Tancredi, ecco mamma e papà dedicargli alcuni bellissimi pensieri con tanto di foto.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti: i problemi del figlio

Nelle scorse settimane, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, con grande sincerità ma anche altrettanta riservatezza, avevano raccontato di aver avuto delle problematiche in famiglia relative alla salute del figlio, Tancredi. Una situazione che sembra essere rientrata ma che, comunque, è rimasta avvolta in un alone di mistero.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti – www.donnaglamour.it

I due non hanno mai apertamente spiegato cosa sia accaduto al figlio ma hanno solo fatto riferimento al grande spavento e al fatto che, dopo questa situazione vissuta, occorra fare i conti con una nuova realtà e una nuova quotidianità. Ora, nel giorno del compleanno del ragazzo, sembra che le cose siano tornate per lo meno più serene.

Le dediche per il compleanno di Tancredi

Per festeggiare nel modo migliore il compleanno di Tancredi, sia Ascanio che Katia hanno optato per condividere alcuni post con tanto di dedica e di foto con il proprio figlio. “12 anni… Auguri piccolo ometto.Il tuo sorriso, la tua positività, la tua voglia di vivere, il tuo entusiasmo ti hanno permesso di attraversare un momento difficile. Resta come sei, sei unico. Happy Birthday Tancredi”, ha scritto Pacelli in un post.

Anche la Pedrotti ha deciso di mandare un bel messaggio al figlio: “Tanti Auguri a te Tancredi che mi hai rubato il cuore… Rapita, stregata, innamorata. 12 anni oggi, un mucchio di strada davanti a te che scorre attraverso i miei occhi, sulle note della nostra canzone preferita! Ti amo!”.