Da Uomini e Donne a OnlyFans, bufera sull’ex volto: “Vergogna”

Svolta piccante per un ex volto di Uomini e Donne. Dal dating show a OnlyFans: la nuova avventura di Diego Daddi.

In passato era stato molto chiacchierato non solo per la sua storia con Elga Enardu ma anche per presunte indiscrezioni sulla sua eterosessualità. Adesso, Diego Daddi, ex volto anche di Uomini e Donne, è tornato alle cronache rosa per una scelta particolare relativa alla sua sfera professionale. L’uomo sembra aver aperto un profilo OnlyFans, la piattaforma per adulti.

Diego Daddi e il rapporto con Elga Enardu

Nelle ultime settimane sono state parecchie le indiscrezioni in merito ai due ex volti di Uomini e Donne Elga Enardu e Diego Daddi. In particolare, secondo alcune indiscrezioni, i due starebbero affrontando un momento di crisi subito dopo essere tornati da una vacanza in Thailandia. Sulla vicenda, però, non ci sarebbero state conferme.

Infatti, proprio sul recente viaggio in Thailandia, la coppia aveva condiviso un messaggio che sembrava non far trasparire nulla di particolare riguardo la loro storia: “La nostra vacanza sta giungendo, purtroppo, al termine. Dopo 16 anni siamo riusciti finalmente, anche se con il cuore rotto, a lasciare i nostri cani per 2 settimane, ci abbiamo messo la bellezza di 15 anni per trovare la quadra che ci permettesse di partire senza alcuna preoccupazione […]”.

Daddi su OnlyFans: le polemiche

Al netto del viaggio insieme, però, in molti hanno storto il naso per via della recente decisione di Daddi di crearsi un profilo su OnlyFans, la piattaforma per adulti. Tale scelta, secondo alcuni, sarebbe dettata appunto dalla crisi con Elga mentre per altri solo per questioni economiche. Infatti, sotto a recenti suoi post Instagram è facile leggere critiche. “Vergognati“, “Solo per soldi apri OnlyFans, vai a lavorare davvero”. Vedremo se l’uomo, e in generale la coppia, si vorrà esprimere sul tema.