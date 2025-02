“Le donne? La mia malattia”: Teo Teocoli si confessa

Nel giorno del suo compleanno, Teo Teocoli ha voluto condividere alcuni ricordi legati alla sua vita privata e alla sua carriera.

Non solo le recenti questioni legate al botta e risposta con Adriano Celentano, Teo Teocoli torna a far parlare di sé in relazione al suo compleanno, l’ottantesimo, e ad una intervista a Il Giorno nella quale ha confessato aspetti ancora inediti legati alla sua lunga carriera oltre che alla sua vita privata decisamente movimentata.

Il compleanno di Teo Teocoli e la maledizione Celentano

Nel corso dell’intervista a Il Giorno, Teo Teocoli ha avuto modo di raccontare in che modo festeggerà: “In un locale dell’Ortica con un po’ di amici. Quelli che stanno ancora bene, non siamo in molti. Mi faranno cantare come al solito. Ci ritroviamo in allegria, nello spirito del Derby. Esperienza che mi pare di un altro livello rispetto a quello che si vede passare oggi”.

Teo Teocoli con Antonio Albanese – www.donnaglamour.it

Teocoli ha poi spiegato se gli amici gli chiederanno di fare la sua storica imitazione dell’amico/nemico Celentano: “Quella è una benedizione che si è trasformata col tempo in una maledizione. Rimani bloccato nella maschera. Avrò fatto seimila spettacoli, ogni volta imitando Celentano. Il contrario credo non sia mai successo. Ma era lui quello sotto i riflettori. Comunque ci siamo aiutati spesso, c’è stato in tante cose belle. E anche in un paio di casini”.

La malattia per le donne

Nel corso dell’intervista, Teocoli ha spiegato di stare bene e di essere fortunato ad aver avuto un determinato tipo di carriera. Poi, tra i vari passaggi, ha parlato anche di donne e di come siano state per lui una vera malattia: “Vero. Ero bello, alto, ballavo bene. E poi quando una mi piaceva andavo dritto, mi dimenticavo di tutto il resto. Le donne sono state una malattia, numeri esagerati. Per fortuna ne sono guarito, piano piano, tanto tempo fa. Se no ero ancora qui a ottant’anni in giro a cercar compagnia, per così dire”, ha ammesso con simpatia il noto comico.