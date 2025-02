“La soluzione migliore”: Giulia Salemi torna ad allenarsi dopo il parto

Ha ricevuto l’ok dei medici ed è tornata, piano piano, ad allenarsi: Giulia Salemi ha raccontato il ritorno all’attività fisica post parto.

Poco più di un mese fa, la nascita del suo primo figlio. Adesso Giulia Salemi ha deciso di tornare ad allenarsi per rimettersi completamente in forma. Si tratta delle primissime sessioni di training post parto che hanno avuto, ovviamente, il via libera dei medici. La neo mamma ha spiegato la sua situazione e anche come intende procedere.

Giulia Salemi torna ad allenarsi dopo il parto

Ormai è passato poco più di un mese dalla nascita del primo bebè di Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli. La coppia sta procedendo con la nuova vita da genitori (Pierpaolo ha già un figlio) e la nota influencer sta piano piano riprendendo anche l’attività fisica post parto. Un qualcosa che la donna ha scelto di condividere con i fan.

Giulia Salemi – www.donnaglamour.it

“Come vedete il mio salotto è diventato letteralmente una postazione da traning, perché è arrivato ufficialmente quel momento: torno ad allenarmi“, ha detto la Salemi rivolgendosi ai fan social. Successivamente anche una informazione importante: “La mia osteopata mi ha detto: ‘Bella mia, sei tornata in forma, sì, ma non hai tono muscolare. Se non vuoi avere tra qualche anno tutto il tuo corpo a pezzi e non vuoi avere la scoliosi, mal di schiena, mal di collo, che già ho, devi tonificare'”.

La soluzione migliore per gli allenamenti

La Salemi ha poi proseguito raccontando come intenda procedere per queste sessioni leggere di allenamento: “Sapete benissimo, ahimè, chi è neomamma sa, che il tempo è piuttosto relativo, quindi bisogna ottimizzarlo al massimo”. In questo senso “allenarmi da casa è la soluzione migliore”, ha aggiunto la bella Giulia. “Non è che da zero possiamo ammazzarci: deve essere un processo graduale. Soprattutto per me deve essere lento e graduale, ma necessario. Oggi bisogna tornare a far allenare queste ‘chiapet’!”.