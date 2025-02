Ignazio Moser, la confessione sulle “buste” al matrimonio con Cecilia

Curiosi retroscena legati al rapporto tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, compresa la gag sulle “buste” ricevute al matrimonio.

Stanno pensando di allargare la loro famiglia con un bebè, ma a far parlare, adesso, è stata un simpatica intervista di Ignazio Moser sul suo rapporto e sul suo matrimonio con Cecilia Rodriguez. Il ragazzo ha parlato nel podcast di ‘Che fatica la vita da bomber’ svelando simpatici retroscena fino ad oggi rimasti inediti.

Ignazio Moser e il rapporto con Cecilia Rodriguez

Durante l’intervista, Ignazio Moser ha spiegato molti aspetti della sua relazione con Cecilia Rodriguez ripercorrendo anche alcune tappe della loro storia: dagli inizi fino al matrimonio. “Mi bacchetta perché non porto fuori i cani. Io le rompo le scatole perché mi obbliga a due o tre ore di scelta di film o serie e dopo 20 minuti si addormenta”, ha svelato il ragazzo.

Spiegando in che modo abbia conquistato Cechu, Ignazio ha aggiunto: “Con lo spirito imprenditoriale, fisico, la terza cosa non si può dire… (ride ndr)”. E ancora: “Con Cecilia ho un rapporto molto normale di quel che si può pensare. Lei è veramente una donna di famiglia, io dico ‘prestata allo spettacolo’: è zero egocentrica, zero esibizionista, è ambiziosa in modo sano. Non è una che vuole arrivare a tutti i costi. Le piace molto la vita semplice e normale”.

Le “buste” e i regali per il matrimonio

Un simpatico retroscena, poi, è venuto a galla in merito al matrimonio con la Rodriguez e i regali ricevuti. Relativamente alle spese sostenute per le nozze, Ignazio ha ammesso: “Se ci sono rientrato coi regali? No, niente”.

E ancora sulle “buste” (con i soldi) che di solito si regalano, “250 euro?”, ha domandato il presentatore del podcast. Moser ha sorriso e detto: “Eh sì, così fai una figura di mer*a”, lasciando capire che forse qualcuno dei vip invitati abbia lasciato una somma simile al suo matrimonio.