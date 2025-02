Intervenuto in tv a ‘La Volta Buona’, Angelo Madonia ha parlato della sua relazione con Sonia Bruganelli e tanto altro.

Hanno emozionato tutti nei giorni scorsi con una dedica per il compleanno di Sonia Bruganelli. Adesso, Angelo Madonia è tornato a parlare della sua relazione con la donna a ‘La Volta Buona’, programma di Rai 1 con Caterina Balivo. Il ballerino ha ripercorso alcune tappe del loro rapporto e dato anche una particolare risposta su Paolo Bonolis.

Angelo Madonia, la storia con Sonia Bruganelli

Intervenuto come ospite de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, Angelo Madonia ha parlato della sua storia d’amore con Sonia Bruganelli mettendo in evidenza anche la recente partecipazione a Ballando con le Stelle dove, però, non hanno gareggiato come coppia per una ragione ben precisa da lui stesso spiegata.

“Stavo vivendo una cosa importante, volevo tenerlo separato per preservarlo“, ha detto Madonia sul fatto di aver preso parte all’ultima edizione di Ballando separato dalla Bruganelli. E ancora sulla loro relazione, il danzatore ha affermato che si tratti di “una storia bellissima, in crescita. Ballando ha contribuito”. “Ecco, come ti dicevo prima, non abbiamo ballato insieme per proteggere tutto questo. Io conoscevo perfettamente la macchina di Ballando e ho contribuito alla decisione”.

Il passato di Sonia e la domanda su Bonolis

Durante il faccia a faccia con Caterina Balivo, Madonia ha spiegato anche di non temere le voci sul suo passato e su quello della Bruganelli: “Siamo adulti tutti e due, abbiamo un vissuto. Stiamo bene, non è faticoso. Quando c’è qualcosa di sano, non fatichi. Questa esperienza non mi fa faticare: le persone coinvolte sono intelligenti”, ha detto.

A precisa domanda su Bonolis, poi: “Pensare al fantasma di Bonolis, con le persone che ancora sperano tornino insieme? No, la mia vita, la nostra vita continua…”, ha replicato Madonia che dopo nel gioco del tritacarte, ha tritato la Lucarelli salvando la Bruganelli: “Salvo la donna che amo“.