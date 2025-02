Emma, arriva un nuovo tatuaggio con “dedica”: ecco per chi

La cantante Emma Marrone ha stupito tutti i suoi fan con un particolare nuovo tatuaggio con annessa particolare dedica.

Non solo il gesto per Olly dopo la vittoria di Sanremo 2025, Emma Marrone è tornata protagonista sui social per un nuovo tatuaggio che ha deciso di farsi fare con tanto di dedica speciale ad un amico e collega. La nota artista ha sorpreso tutti mostrando nelle stories Instagram la novità che si è fatta disegnare sul corpo.

Emma Marrone, arriva il nuovo tatuaggio

Sempre molto diretta e spontanea, Emma Marrone ha sorpreso tutti nelle ultime ore mostrando sui social il nuovo tatuaggio che si è fatta fare. L’artista ha deciso di farsi disegnare il nome “JVLI” sull’inguine. Questo gesto è un omaggio a Julien Boverod, in arte appunto JVLI, produttore musicale originario della Valle d’Aosta, noto per il suo talento e per aver contribuito a numerosi successi nel panorama musicale italiano.

La collaborazione tra Emma e JVLI ha dato vita a brani di grande successo, tra cui “Ho Voglia di Te”, che ha superato i 30 milioni di streaming su Spotify ed è stato certificato disco di platino per aver venduto oltre 100.000 copie. Questa canzone, che vede anche la partecipazione di Olly, ha consolidato il legame professionale e personale tra la Marrone e JVLI. I due hanno poi collaborato anche per ‘Apnea’, brano ancora più recente.

La dedica e la risposta

In una recente storia su Instagram, quindi, ecco che i due colleghi e amici hanno voluto condividere con i fan la decisione di Emma sul tatuaggio. JVLI ha condiviso una foto del nuovo disegno della Marrone, accompagnata dalla didascalia: “Siamo nella mitologia”, taggando appunto la diretta interessata. Questo commento ha sottolineato l’importanza e la profondità della loro amicizia e collaborazione artistica, suggerendo che il loro legame è destinato a durare ancora molto con nuove creazioni musicali di successo e non solo.