Emma stupisce tutti, il gesto per Olly dopo la vittoria di Sanremo: il video

Tenero siparietto social tra Emma Marrone e Olly, fresco vincitore di Sanremo 2025 con il brano ‘Balorda Nostalgia’. Il video.

Emma Marrone ha voluto omaggiare a modo suo Olly, fresco vincitore di Sanremo 2025. La nota artista ha scelto di pubblicare su TikTok una cover del brano “Balorda nostalgia”, canzone con cui il giovane cantante ha vinto il Festival solamente poche ore fa. Un gesto che non è passato inosservato al diretto interessato che ha replicato con soddisfazione.

Emma, la cover di ‘Balorda Nostalgia’: il video

Come anticipato, Emma Marrone ha pubblicato su TikTok una cover del brano “Balorda nostalgia”, canzone con cui Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025. La performance della Marrone ha rapidamente catturato l’attenzione dei fan e dello stesso Olly che, poco dopo, ha voluto replicare in modo molto simpatico.

Olly con il premio di vincitore di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Il feeling tra Emma e Olly non è certo una novità. Nel 2024, infatti, i due hanno lavorato insieme al singolo estivo “Ho voglia di te”, che ha riscosso un notevole successo nelle classifiche italiane. Questa nuova interazione sui social media ha quindi rafforzato ulteriormente il legame artistico e personale tra i due. Il video condiviso dalla Marrone – dove si esibisce in una cover del brano sanremese del ragazzo – ha fatto il pieno di like e ha sottolineato, appunto, un rapporto speciale tra loro.

La risposta

Ulteriore conferma di quanto detto, è stata la reazione proprio di Olly. Il giovane cantautore genovese, infatti, dopo aver visto il contenuto pubblicato da Emma, ha deciso di condividere la clip nelle sue storie Instagram, accompagnandola con la parola “sorella”, a testimonianza dell’affetto e della stima reciproca tra i due artisti. Questa interazione tra i due artisti ha sottolineato l’importanza della collaborazione e del sostegno reciproco nel mondo della musica, offrendo al pubblico momenti di condivisione autentica e celebrando il talento emergente come quello del fresco vincitore del Festival 2025.