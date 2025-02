Potrebbe essere giunta ai titolo di coda la storia d’amore tra Alba Parietti e Fabio Adami. Ecco cosa filtra sulla, forse, ex coppia.

Un periodo decisamente complicato per Alba Parietti che dopo l’incidente sulla neve e le condizioni fisiche non ottimali a seguito del sinistro, sembra essere tornata single. Stando alle ultime rivelazioni, infatti, la relazione con il noto imprenditore Fabio Adami sarebbe giunta al capolinea. A riportare l’indiscrezione è stata Dagospia.

Alba Parietti, fine della storia con Fabio Adami?

Ha decantato per settimane, se non per mesi, il suo amore con Fabio Adami. Adesso, però, per Alba Parietti sembrano esserci brutte notizie. Pare, infatti, che la sua storia con il noto imprenditore sia giunta al termine. A riportare l’indiscrezione, per il momento non confermata ma neppure smentita dalla diretta interessata, è stato Dagospia.

Alba Parietti – www.donnaglamour.it

“Dopo le disavventure sciistiche a Courmayeur Alba Parietti è in splendida forma fisica, forse per la ritrovata libertà. Si dice che proprio a causa dell’incidente, per nervosismi, malintesi e incomprensioni, da alcune settimane lei abbia dato un taglio alla sua storia con il manager romano Fabio Adami e deciso di lasciare la casa del fidanzato dove conviveva da più 3 anni per trasferirsi nella sua magione romana ai Parioli”, si legge su Dagospia.

La conferma degli amici

Sempre Dago ha riportato poi quelle che sarebbero le testimonianze di chi era vicino alla coppia oltre ad un presunto virgolettato attribuito proprio alla bella Alba. “Gli amici della coppia dicono che i due sono ancora innamoratissimi l’uno dell’altro ma incompatibili e dunque avrebbero deciso di allontanarsi per evitare ennesimi contrasti liti e divergenze”, ha detto il media. Da qui anche quella che sarebbe stata la risposta della Parietti al rumor sul suo conto: “A chi le chiede spiegazioni, lei risponde serafica: ‘Le storie iniziano e finiscono‘”.