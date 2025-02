La classifica finale del Festival di Sanremo 2025 ha visto contenti e delusi ma il caso legato alle votazioni. Le parole di Irama fanno discutere.

Non solo lo “sciopero” dei cantanti a Domenica In, il caso votazioni e classifica di Sanremo 2025 vede ulteriori nuove polemiche. A parlare di quella che è stata la graduatoria finale alla kermesse dell’Ariston è stato Irama che, intervenuto a Radio Italia, intervistato da Francesca Leto e Mauro Marino, ha detto la sua su quelle che sono state le discussioni sui voti e le posizioni dei vari artisti in gara.

Sanremo 2025: la classifica e le polemiche

Come dopo ogni Festival di Sanremo, si sa, le polemiche sulla classifica finale diventano all’ordine del giorno. Anche quest’anno non è stato da meno con alcuni cantanti che si sono posizionati più in basso delle aspettative e anche, forse, dei meriti. Non solo Achille Lauro, settimo, nonostante fosse tra i più acclamati. Anche il caso di Giorgia è stato palese.

Irama – www.donnaglamour.it

In questa ottica, le prime polemiche sulla classifica erano nate durante la diretta della kermesse con il pubblico dell’Ariston che si era esposto con urla e fischi, soprattutto al sesto posto di Giorgia e della sua canzone ‘La cura per me’. Adesso, a parlare della graduatoria e di certe dinamiche dietro alle votazioni ci ha pensato anche Irama.

Irama apre il caso votazioni

Intervistato da Radio Italia, Irama ha parlato in questo modo delle votazioni e della discutibile classifica: “Come mai i giornalisti fanno certe votazioni e il pubblico ne fa altre? È un bel discorso, sai. Io parlo, figurati. Non ho proprio peli sulla lingua“, ha esordito rivolgendosi ai due intervistatori. “Però, diciamo, è un discorso un po’ complicato. Ci sono delle dietrologie, ci sono cose che le persone non sanno. Dinamiche che vanno oltre la musica e oltre l’arte”.

Il cantante ha poi voluto precisare, senza voler per forza andare contro i giornalisti e la giuria votante: “Al di là di questo, i giornalisti sono persone. Non sono necessariamente tutti esperti di musica. Non sono musicisti o artisti, sono semplicemente persone che votano”. Insomma, magari senza particolare cognizione si vota a gusto e questo porta a delle classifiche a sorpresa come quella di Sanremo 2025.