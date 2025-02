Lucio Corsi scrive a Olly dopo Sanremo: il siparietto virale

Primo e secondo classificato a Sanremo 2025, Lucio Corsi e Olly sono stati protagonisti di un particolare scambio di battute.

La vittoria di Olly al Festival di Sanremo 2025 è ancora freschissima ma sui social si celebra anche il secondo posto inaspettato di Lucio Corsi. Proprio il cantante è stato protagonista di un bellissimo messaggio post kermesse musicale nel quale ha chiamato in causa anche il giovane collega, vincitore dell’edizione appena conclusa.

Il messaggio di Lucio Corsi dopo Sanremo 2025

Attraverso un lungo messaggio social, Lucio Corsi ha voluto commentare l’edizione 2025 del Festival di Sanremo ringraziando tutti per l’esperienza e anche dedicando un pensiero al giovane vincitore della kermesse, Olly. “L’avventura al nostro primo festival dei fiori finisce qua. Io e Tommaso Ottomano rincorriamo le canzoni da quando eravamo ragazzini, spesso i denti dei pianoforti ci hanno morso le dita ma non ci è mai passata la voglia di rimetterci le mani sopra”, ha scritto il cantautore.

Olly con il premio di vincitore di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

“La musica mi ha aiutato a fuggire da dove mi trovavo anche quando di pullman o treni non ne passavano più”, ha aggiunto ancora. “Grazie a tutti, grazie infinite per il premio della critica ‘Mia Martini’, complimenti a Olly per la vittoria, gli voglio bene, vi voglio bene. Ciao!”, le parole di Corsi con tanto di pensiero al giovane vincitore di Sanremo.

La risposta di Olly

Il post di Corsi su Instagram ha subito creato tante reazioni e interazioni. Fan, amici e colleghi si sono complimentati con lui per la bellissima esperienza e per le sue performance sul palco. Tra i vari commenti non è passata inosservata la risposta proprio di Olly che ha ricevuto i complimenti di Lucio. Il vincitore di Sanremo ha risposto in modo molto affettuoso: “Ciao Lucio se un’anima Vera e Pura.

Ci vediamo nel mondo delle idee”, il tutto accompagnato da tante emoticon di cuori e altre di una mano che scrive.