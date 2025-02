Un particolare post social di Chiara Ferragni ha acceso la curiosità dei fan. Alle spalle della donna una foto che “ha ricordato Fedez”.

Da una parte Fedez che reagisce in modo molto forte ad un insulto verso Chiara Ferragni, dall’altra proprio l’imprenditrice digitale che risponde ad una curiosità sul suo ex marito. Cosa succede tra i due “ex Ferragnez”? Chi lo sa, ma il recente post social della donna ha destato grande attenzione mediatica con tanto di replica della diretta interessata.

Il messaggio di Chiara Ferragni

In queste ore ha particolarmente incuriosito un post social di Chiara Ferragni condiviso su Instagram nel quale la donna aveva lasciato una didascalia accompagnando una sua foto con dietro un quadro o comunque un’immagine che, ad alcuni, ha in qualche modo ricordato Fedez. “Due persone vulnerabili trovano sempre il modo di connettersi“, ha scritto l’influencer nella caption.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Nel dettaglio non è dato sapere a cosa si stesse riferendo la bella imprenditrice digitale ma in molti hanno letto un messaggio, magari, indirizzato proprio al rapper. In questo senso, non sono mancati diversi commenti e persino domande alla bella Chiara in riferimento al fatto che potesse riferirsi proprio all’ex marito.

La foto e la domanda su Fedez

A far sorgere ancora di più i dubbi ai fan, il fatto che secondo alcuni, il quadro o comunque la foto appesa alle spalle della Ferragni nel post condiviso, potesse richiamare, alla lontana, proprio il volto di Fedez. “Mi drogo io o le foto dietro, socchiudendo gli occhi fino quasi a chiuderli, formano il viso di Fedez?“, ha scritto un utente. In questa ottica, Chiara ha replicato: “Ahahahah, no”. Eppure, a leggere i commenti, in molti hanno notato la stessa cosa e hanno iniziato a volare con la fantasia. Possibile, però, che questa resti tale.