Chanel Totti annuncia la morte del cane di famiglia Diego: “Hai lasciato un vuoto incolmabile dentro tutti noi”.

Un grande dolore ha colpito la famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il loro amato cane Diego, un labrador che ha vissuto con loro per dieci anni, è morto, lasciando un vuoto profondo nei cuori dei suoi padroni. A dare il triste annuncio è stata Chanel Totti, la secondogenita dell’ex capitano della Roma e della conduttrice, con un toccante post su Instagram.

Il messaggio di Chanel Totti sui social

Chanel ha voluto dedicare parole cariche di emozione al suo amico a quattro zampe, raccontando quanto fosse speciale e quanto la sua perdita sia difficile da accettare.

In un post Instagram ha scritto: “Abbiamo vissuto fianco a fianco 10 anni, siamo cresciuti l’uno vicino all’altro. Sei stato casa, l’amico più vero e sincero, e sono sicura che lo sarai per sempre. Rallegravi le giornate con un solo sguardo a tutti noi, facevi timore a molte persone per via della grandezza, ma eri buono, un’anima pura, ed io questo non lo scorderò mai“.

Diego, un amico fedele fino all’ultimo istante

Diego era entrato nella famiglia Totti-Blasi nel febbraio 2014, quando aveva appena tre mesi. Da allora è sempre stato una presenza costante e amata. Il destino ha voluto che il cane si spegnesse proprio nel giorno di San Valentino, una coincidenza che rende la sua perdita ancora più simbolica e dolorosa.

Chanel ha raccontato di essere rimasta al fianco di Diego fino all’ultimo, accompagnandolo con amore nel suo ultimo viaggio. “Sei stato e sarai per sempre il capitolo più bello della mia vita” ha scritto Chanel.

Ilary Blasi, invece, non ha commentato la notizia mentre Francesco Totti ha condiviso un a foto del dolce amico a quattro zampe scrivendo “Ciao Diego” con un cuore spezzato.