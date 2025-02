Fedez si è affidato alla mental coach Nicoletta Romanazzi per affrontare Sanremo: scopri i consigli che gli ha dato.

Nonostante i gossip che si sono scatenati all’inizio del nuovo anno, Fedez ha affrontato il Festival di Sanremo con un’inaspettata tranquillità che l’ha portato a raggiungere il quarto posto in classifica. Ma il rapper aveva un segreto: ha affrontato il Festival con il supporto di una mental coach.

Il cantante ha lavorato con Nicoletta Romanazzi, esperta nel settore e già collaboratrice di atleti di alto livello come Marcell Jacobs e Mattia Perin. L’obiettivo? Aiutarlo a concentrarsi sulla sua esibizione ed evitare distrazioni legate ai gossip e alle polemiche. Scopriamo come ha fatto.

Fedez: svelato il metodo per concentrarsi sulla musica

In un post sui social, Romanazzi ha raccontato il percorso di preparazione di Fedez: “Dietro la performance di Federico c’è stata una preparazione a 360 gradi, una squadra intera che lo ha supportato affinché potesse concentrarsi solo sulla performance“.

Il lavoro si è focalizzato su tecniche di concentrazione e gestione dello stress, strategie spesso utilizzate nel mondo dello sport per massimizzare la resa sotto pressione.

La mental coach rivela: “Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa con l’obiettivo di prepararlo a salire al meglio sul palco di Sanremo“.

L’importanza di isolarsi dai giudizi esterni

Uno degli obiettivi principali della mental coach era evitare che il giudizio esterno influenzasse la sua performance. Il gossip e le polemiche degli ultimi mesi avevano messo a dura prova il rapper, ma grazie al supporto della mental coach ha imparato a distaccarsi dalle critiche e a focalizzarsi sulla sua musica e sul legame con il pubblico.

Il lavoro con Romanazzi non è stato svolto in solitaria. La coach ha sottolineato l’importanza di una collaborazione con altre figure professionali, tra cui uno psicoterapeuta, per offrire un supporto completo a Fedez in questo periodo intenso.

Il percorso intrapreso ha permesso al rapper di salire sul palco con più sicurezza e di affrontare le sue paure e valorizzare al meglio la sua arte.