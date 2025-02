Veronica Peparini compie gli anni: la dedica di Andreas Muller è dolcissima

Tanti auguri a Veronica Peparini che ha festeggiato oggi il compleanno ricevendo una dedica super tenera da Andreas Muller.

In attesa di avere maggiori dettagli sul matrimonio in programma tra i due, Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati protagonisti di un tenero messaggio sui social in occasione del compleanno, in data odierna, della famosa coreografa che ha ricevuto una dedica molto dolce e innamorata dal giovane ballerino ex Amici.

Veronica Peparini e Andreas Muller verso le nozze

Dopo l’arrivo di Ginevra e Penelope, le due figlie di Andreas Muller e Veronica Peparini la storia tra i due sta procedendo a gonfie vele in modo molto bello e innamorato. La conferma era arrivata anche qualche settimana fa quando proprio il ballerino aveva mostrato un anello sulla mano della coreografa con il chiaro intento delle nozze.

Veronica Peparini – www.donnaglamour.it

“Vorremmo che a portarci le fedi fossero proprio Penelope e Ginevra con Olivia e Daniele”, aveva detto proprio Muller sulle future nozze con la compagna di vita e madre delle sue figlie. “Quindi mentre aspettiamo che loro riescano a muovere i primi passi noi iniziamo ad immaginarci e ad organizzare partendo da zero quello che sarà un altro dei giorni più importanti della nostra storia! Ti amo Veronica”, erano state le frasi di Andreas sui social.

La dedica per il compleanno della coreografa

Proprio via social, Muller ha voluto dedicare un pensiero stupendo alla bella Veronica in occasione del suo compleanno. “Oggi è il compleanno di una donna che non smetterò mai di ringraziare, perché ogni mattina quando mi sveglio e vedo quelle splendide creature di fianco al mio letto, so che sono il frutto del suo amore per me, del nostro”, le parole del danzatore per la sua dolce metà e madre delle piccole Ginevra e Penelope che sono anche state mostrate in uno scatto social condiviso in una storia Instagram.